Chi si veste come la ragazza della foto? Solo le vere esperte possono indovinare

Se sei un appassionato del mondo dei vip e della moda non potrai proprio sbagliare questo test: indovina chi indossa questo vestito.

I test offrono la possibilità di mettere alla prova le proprie conoscenze sia da soli sia con i propri amici, così da trascorrere alcuni minuti della giornata divertendosi.

Se sei convinto di conoscere tutte le vip più famose e di essere aggiornato su ogni evento a cui partecipano, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo. Quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a indovinare quale sia la ragazza che ha indossato questo vestito mesi fa a una serata di gala.

Messa in tal modo potrebbe sembrare non troppo complicato. La difficoltà principale, tuttavia, sta nel fatto che dovrai trovare la risposta corretta solo in 10 secondi e non oltre. Proprio per questo ti suggeriamo di impostare un timer così da rispettare la regola e da non sforare con il tempo a disposizione. Solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e vedere se le tue conoscenze in questo ambito sono precise come credevi.

Il test delle vip: hai capito chi è la celebrità nello scatto?

Per riuscire a risolvere il test devi capire chi sia la modella che ha indossato questo bellissimo abito nero e potrai scegliere tra tre nomi famosissimi nel campo della moda, ossia Cara Delevigne, Gigi Hadid e Bella Hadid.

Nel caso in cui non riuscissi a risolvere il quiz non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni del genere per poterti mettere alla prova. Tornando al test vero e proprio, se i 10 secondi di tempo sono terminati, di seguito potrai trovare il risultato. La modella che ha indossato questo bellissimo vestito al Met Gala del 2023 in cui è stato fatto un omaggio al celebre Karl Lagerfeld è Gigi Hadid.

Stiamo parlando della top model statunitense di 28 anni, che è diventata famosa assieme a sua sorella Bella. Gigi è figlia di Yolanda Hadid, un’ex modella olandese che l’ha introdotta al mondo della moda. Durante il corso degli anni ha ottenuto sempre più successo ed è stata scelta da numerosi marchi famosi per collaborazioni. Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2020 ha avuto una figlia con il cantante inglese Zayn Malik. E, tu avevi indovinato?