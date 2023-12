Diletta Leotta, la piccola Aria ha un guardaroba tutto suo: outfit bellissimi, cosa c’è dentro l’armadio

Un Natale al massimo dell’eleganza per la figlia di Diletta Leotta, che ha pochi mesi ma può già godere di un guardaroba d’eccezione.

Tempo di bilanci di fine anno anche per Diletta Leotta, la quale potrà ricordare per sempre questo 2023 come uno degli anni più importanti della sua vita. Tutto è cambiato per la conduttrice di DAZN quando a metà agosto, proprio in concomitanza del suo ultimo compleanno, è diventata mamma della splendida Aria.

Forte affetto da parte della showgirl che sembra voler dedicare soprattutto a quest’ultima le proprie energie. Non per niente, alla figlia della conduttrice e del calciatore Loris Karius è stato riservato un’armadio tutto suo. Ci sono ragazze decisamente più grandi che sognano da sempre un guardaroba così pieno e ricco di capi.

Insomma, Diletta non ha proprio voluto badare a spese per vestire al meglio la piccola di casa, già destinata ad abbracciare il mondo della moda. Ci sono alcuni accessori all’interno della cabina della piccola in grado di fare invidia davvero a chiunque.

Come si veste la figlia di Diletta Leotta? Il guardaroba di Aria è già da sogno

Nuovo percorso professionale e di vita per Leotta, la quale ha voluto legare questa sua esperienza al lavoro dando vita ad un podcast dedicato proprio alle neo madri. Mamma dilettante si chiama il suo show e ogni giorno ha il piacere di ospitare diverse personalità, tutte al femminile. Un progetto spronata dalla piccola Aria, diventata la donna più importante della sua vita.

Per questo è giusto che la figlia della Lotta e di Karius vada in giro con addosso i migliori abiti. Il pubblico è rimasto a bocca aperta quando ha visto cosa c’è dentro l’armadio di Aria. Cardigan, maglioncini, magliette a maniche corte, gonne di tutti i tipi e scarpette da far stringere il cuore, il guardaroba sembra giunto direttamente dai saloni di alta moda più prestigiosi del mondo.

Outfit per qualsiasi esigenza sono già a disposizione di sua figlia, che non ha ancora un anno ma che sa già cosa significa vestire elegante. Grande soddisfazione da parte della starlet che in questo periodo natalizio ha deciso di viaggiare verso la montagna in compagnia di sua figlia e del proprio fidanzato. Chissà quali outfit potrà sfoggiare la piccola di casa durante il suo primo Natale in famiglia. I fan non aspettano altro che di vederle insieme, più belle che mai.