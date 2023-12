Federica Panicucci, il retroscena con l’incontro con il Papa: non riesce a farne a meno

È il volto del Concerto di Natale e del Capodanno in musica su Canale 5: l’agenda fitta d’impegni è passata anche per un momento magico.

Chiude la prima parte di stagione televisiva col botto Federica Panicucci, che è stata ancora protagonista del Concerto di Natale tenutosi all’Auditorium della Conciliazione il 16 dicembre scorso per la regia di Roberto Cenci. L’appuntamento è arrivato alla 31esima edizione, confermandosi come una delle tradizioni più consolidate delle festività natalizie. Non si ferma qui la conduttrice, perché il 31 dicembre la attende Capodanno in musica, in onda sempre su Canale 5, seguendo il discorso istituzionale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Per non mancare ai due impegni fa i salti mortali, visto che è padrona di casa anche a Mattino Cinque News insieme al collega Francesco Vecchi. Questo e altro pur di rinnovare l’incontro con Papa Francesco, in quello che è a tutti gli effetti “il mese più importante dell’anno” per la conduttrice.

Alla visita al Santo Padre non rinuncia, l’emozione ogni volta è grandissima: “È il mio quinto concerto di Natale e, quindi, lo incontro ogni volta”, aveva sottolineato qualche tempo fa ai microfoni del settimanale Chi – quella di quest’anno è invece la sesta edizione a cui partecipa.

“È sempre come se…”, Federica Panicucci si emoziona parlando di Papa Francesco

“Lo spirito è decisamente differente. Il concerto di Natale è un momento emotivamente molto forte. C’è prima l’incontro con il Santo Padre, poi il concerto all’Auditorium in un’atmosfera davvero speciale e magica”, è Federica Panicucci a parlare ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni, raccontando com’è stata finora la sua esperienza con gli impegni televisivi a ridosso delle festività natalizie e soprattutto come non riesca ancora ad abituarsi agli emozionanti incontri con Papa Francesco.

Sullo stesso tema al settimanale Chi ha rivelato: “È sempre come se fosse la prima perché scatena una sensazione sempre nuova, è proprio quel tipo di emozione che non passa mai”. Non solo il concerto di Natale ma anche quello di Capodanno, per concludere al meglio l’ennesima annata ricca di soddisfazioni. Un evento completamente differente, però, spiega la presentatrice di Mattino Cinque News: “Una festa all’insegna del divertimento e della spensieratezza, ci lasciamo alle spalle tutte le cose negative che abbiamo vissuto”.