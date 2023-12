Ingrandire gli occhi con il trucco: abbiamo sempre sbagliato, ecco come si fa

Se i vostri occhi sono particolarmente piccoli e desiderate ingrandirli con il trucco, dovreste sapere che fino a questo momento vi siete sempre sbagliati.

Per valorizzarsi è importante scegliere il trucco in base alla forma del proprio occhio. Infatti per ognuna ci sono delle attenzioni e degli accorgimenti da adottare in modo da migliorarne le caratteristiche. Che i vostri occhi siano a mandorla, incappucciati, troppo piccoli o troppo grandi, troppo vicini o troppo lontani, c’è una soluzione a tutto.

Non esiste infatti una forma dell’occhio più bella rispetto ad altre. Ognuno ha le proprie peculiarità, che vanno esaltate. Non fare il giusto make-up può incidere sullo sguardo e per questo oggi vogliamo indicarvi quali sono i segreti per un trucco per occhi piccoli. Ingrandirli è semplicissimo con un piccolo stratagemma: in molti sbagliano, ma con i consigli che vi daremo non ci sarà errore.

Occhi piccoli, come ingrandirli: ecco il trucco che fa al caso vostro

Se i vostri occhi sono piccoli sarà necessario ingrandirli con il make-up e soprattutto non commettere gli errori più comuni. Il primo dettaglio da non sottovalutare sono le sopracciglia. Infatti, se queste sono troppo spesse o dritte daranno un effetto di chiusura. Meglio scegliere una forma armonica e ampia che aiuterà ad aprire lo sguardo. L’ideale sarebbe fissarle con un gel trasparente pettinandole verso l’alto. Con l’aiuto di una matita poi si possono ricreare i peli mancanti.

Ma passando al make-up degli occhi, bisogna prediligere ombretti opachi e freddi. Questo perché si andranno a creare delle ombre, proprio come viene fatto per il viso. Per ingrandire gli occhi si dovrà applicare un colore di transizione al di sopra della piega palpebrale. In questo modo si darà l’illusione che l’occhio sia più grande. L’ombretto andrà sfumato anche verso l’alto.

Al centro si possono utilizzare ombretti shimmer luminosi più chiari. Da evitare la matita nera all’interno dell’occhio, piuttosto sceglierne una color burro. Come nell’abbigliamento anche nel trucco il nero tende a rimpicciolire, mentre il bianco ad ingrandire. Sugli occhi piccoli, di conseguenza, vanno evitate gli smokey eyes di questo colore perché marcheranno tale caratteristica.

Se volete realizzare uno smokey preferite i toni del marrone, senza mai utilizzare tonalità troppo scure. Dopo aver applicato la matita chiara all’interno dell’occhio, potrete sfumare nella rima ciliare inferiore una matita marrone con l’aiuto di un ombretto. Non deve mancare poi il mascara e bisogna insistere in particolare sulla parte esterna dell’occhio.