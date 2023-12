L’esercizio ‘del respiro’ che può rafforzare il legame tra partner: come funziona

C’è una tecnica di respirazione in grado di far riavvicinare due partner, o addirittura di salvare una relazione. Ecco tutte le “istruzioni”.

Oggigiorno c’è l’imbarazzo della scelta tra app, manuali, articoli, corsi di “consapevolezza” che insegnano – o dovrebbero insegnare – a sentirsi più radicati e presenti nella propria vita di tutti i giorni. Ma spesso questi tentativi si risolvono in un nulla di fatto, lasciando solo più frustrati e confusi di prima. In realtà, l’arma più potente è, letteralmente, proprio sotto al nostro naso…

Fior di studi scientifici dimostrano che praticare la respirazione profonda per soli cinque minuti al giorno può migliorare l’umore e che anche una singola sessione può ridurre lo stress e l’ansia. Come? Semplicemente attivando il nervo vago, che aiuta a regolare il sistema nervoso parasimpatico e quindi la risposta di rilassamento del corpo.

Non è tutto: secondo uno studio del 2018, la mindfulness può non solo aumentare i sentimenti di accettazione tra due partner, ma anche incrementare la soddisfazione generale nella relazione. Vediamo come funziona esattamente.

Dimmi come respiri e ti dirò quanto mi amerai

Oggi come oggi, purtroppo anche la vita di coppia è costantemente sotto stress. Ma la buona notizia è che il nostro corpo ha tutte le risorse per gestire e superare il problema. Uno studio del 2018 ha mostrato come la respirazione a ritmo possa aumentare le sensazioni di comfort e rilassamento, riducendo i sintomi di ansia, rabbia e depressione. Un esercizio piuttosto popolare è il “4-7-8”: si tratta di inspirare contando fino a quattro, trattenere il respiro contando fino a sette ed espirare contando fino a otto.

Se non lo avete mai provato non ci crederete, ma può fare miracoli! Il segreto, nel nostro caso, è farlo in coppia. Durante i cinque minuti di esercizio, stabiliamo un contatto fisico sedendoci o sdraiandoci l’uno/a accanto all’altro/a e tenendoci per mano. Questo è un linguaggio d’amore primario per entrambi i partner, quindi è naturale integrarlo anche nell’esercizio di respirazione.

E valutando i livelli di stress prima e dopo la “seduta”, potremo controllare meglio le nostre emozioni e percepire l’effettivo impatto del lavoro sulla respirazione. Scopriremo che questo semplice allenamento porterà un senso di pace nelle nostre vite, ma i vantaggi non si fermano qui: ne esce rafforzato anche il rapporto sentimentale. Le persone sono più propense a introdurre cambiamenti nello stile di vita sano quando lo fanno anche i loro partner.

Un lavoro sistematico a due sulla respirazione aiuta sicuramente a sentirsi più presenti e fedeli l’uno all’altro, ma insegna anche l’arte del compromesso, quando si tratta di accelerare o rallentare il ritmo per assecondare quello dell’altra persona. Inoltre, sessione dopo sessione ci si sente più connessi e si impara a disinnescare conflitti e discussioni “futili”. Insomma, una routine di soli cinque minuti al giorno può avere un impatto molto profondo su una relazione. Provare per credere.