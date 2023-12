Lorella Cuccarini, la ricordate agli inizi? Non è cambiata di una virgola, eccola in uno spot del 1994

Com’era Lorella Cuccarini agli inizi della sua carriera? Ne è passato di tempo e la celebre artista non è cambiata per niente.

Quello di Lorella Cuccarini è senza alcun dubbio uno dei volti più amati in assoluto. Nel corso degli anni l’artista romana ne ha fatta di strada, facendosi conoscere nel mondo dello spettacolo per la sua bravura e per il suo fascino.

Con il passare del tempo la carriera della Cuccarini si è fatta sempre più intensa, arricchendosi di numerose esperienze come cantante, attrice e tanto altro. La celebre Lorella non manca mai di stupire il suo pubblico con il suo incredibile talento e la sua simpatia contagiosa. Da diversi anni l’artista romana è tra i coach di Amici, al fianco di colleghi illustri del calibro di Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e tanti altri ancora.

Oggi tutti conoscono Lorella Cuccarini non solo come una delle maggiori artiste a livello nazionale, ma anche come una vera e propria star. Amatissima dal pubblico italiano, è un’autentica celebrità anche sul web. Qui la coach di Amici ama condividere foto e video che la riguardano e, negli anni, è diventata la protagonista di svariate fanpage e non solo. Proprio online sono apparse alcune immagini che risalgono ai suoi esordi della Cuccarini, ma com’era a quei tempi?

Lorella Cuccarini, com’era ai tempi degli esordi?

Le immagini del passato di Lorella Cuccarini sono apparse sul web, condivise dall’account @prima_volta_di. Qui è stato pubblicato un filmato che ritrae l’artista romana in una delle sue prime avventure sul piccolo schermo. Era il 1994 e la conduttrice era alle prese con uno degli spot pubblicitari realizzati agli esordi. All’epoca aveva 29 anni ed era la protagonista di una campagna per un noto brand di cucine.

A quei tempi la Cuccarini era molto giovane ed appariva già simile ad oggi. Negli anni, infatti, l’artista romana è cresciuta ma il suo aspetto è rimasto sempre lo stesso. Oggi come allora Lorella sfoggiava i suoi iconici capelli biondi, che negli anni ’90 erano lisci e con una frangetta sulla fronte.

All’età di 58 anni la Cuccarini non smette di essere una splendida donna, con un fascino incredibile e un fisico mozzafiato. Nel tempo, infatti, la celebre Lorella si è mantenuta in splendida forma, grazie alle sane abitudini come lo sport e l’alimentazione equilibrata. Lo si vede bene dai social, dove condivide spesso foto e video che la vedono in spiaggia in bikini oppure con i suoi look sempre eleganti e super raffinati.