Pier Silvio Berlusconi beccato con lei fuori dagli studi Mediaset: gli scatti sono virali, cosa si sono detti

Pier Silvio Berlusconi è stato pizzicato insieme ad un volto molto amato dal pubblico fuori dagli studi Mediaset. Le foto sono diventate subito virali.

Come ogni anno, l’amministratore delegato di Mediaset è impegnato nella realizzazione della nuova programmazione e nel fare ringraziamenti ai suoi adorati dipendenti, i quali permettono grazie al loro lavoro di raggiungere obiettivi sempre più alti e performanti all’azienda. Qualche giorno fa, in vista delle festività, il figlio dell’ex Presidente del Consiglio è stato visto insieme ad una donna amatissima del mondo dello spettacolo.

Si tratta di una showgirl che ha partecipato proprio di recente ad uno dei programmi più apprezzati e seguiti in onda su Canale 5. In men che non si dica gli scatti che li ritraggono uno accanto all’altra sono divenuti virali. Ma perché erano insieme?

Quando si parla di Pier Silvio Berlusconi, l’attenzione mediatica è sempre altissima. Stiamo parlando infatti di uno degli uomini più stimati dell’imprenditoria italiana. Non solo per la sua dedizione al lavoro, ma anche per la riservatezza: è noto per essere una persona di grande spessore umano prima ancora che professionale. Proprio di recente è balzato agli onori della cronaca rosa poiché è stato avvistato insieme ad un’esponente di spicco dello spettacolo italiano. Ma di chi si tratta?

Pier Silvio Berlusconi è stato avvistato con lei: le foto sono virali

Pier Silvio Berlusconi è stato avvistato insieme a Samira Lui. La splendida modella di origini senegalesi ha postato sulla sua pagina Instagram una serie di scatti per ringraziare le persone con cui ha collaborato e ovviamente c’è anche l’amministratore delegato di Mediaset. I due si sono dunque visti per questioni lavorative e con loro c’erano tante altre persone.

Classificatasi terza a Miss Italia nel 2017, Samira è divenuta celebre quando ha preso parte al programma L’eredità in veste di Professoressa in coppia con Andrea Cerelli per diversi anni. Ha poi partecipato a Tale e quale show nel 2022 e nel 2023 è stata una delle concorrenti del Grande Fratello. Classe 1998, è nata il 6 marzo ad Udine ed è del segno dei Pesci.

Suo padre è senegalese, mentre la mamma è italiana. È cresciuta in Friuli Venezia Giulia ed ha conseguito il diploma come geometra. In seguito ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Si è iscritta all’università con indirizzo cinema e contestualmente ha iniziato a lavorare come hostess per le fiere ed eventi.

Ha partecipato a Miss Italia ed ha ottenuto la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia classificandosi terza al concorso. In seguito la sua carriera è decollata e nella casa del Grande Fratello ha dimostrato di possedere personalità e carisma.