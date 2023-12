Quante tasse si pagano sull’assegno di invalidità nel 2024? La verità che in pochi conoscono

Sapere quante tasse si pagano sull’assegno di invalidità è un’informazione essenziale, specie per gestire al meglio le finanze.

Attualmente la situazione economica è tra le più difficili, tutta colpa della crisi finanziaria e dell’inflazione che hanno fatto aumentare di grosse percentuali le tasse da pagare, oltre che il livello dei prezzi in generale. Per quanto concerne quelle che riguardano l’assegno di invalidità, meritano una certa attenzione, dal momento in cui la situazione è delicata e più complessa. Ecco cosa è necessario sapere, soprattutto qual è la verità che ne permette una più efficace gestione e miglior condizione economica per le famiglie, specie quelle in difficoltà.

La questione è in parte spinosa da capire, poiché urge fare la differenza tra assegno ordinario di invalidità e l’invalidità civile. In sostanza, il primo ha in ogni caso la funzione di supportare socialmente ed economicamente tutte quelle persone che presentano una condizione di bisogno determinata dall’invalidità. Ognuno ha un diverso livello ed apporto di aiuto, per cui mediante i parametri vigenti nel sistema italiano, c’è chi ne ha di più e chi meno: quali sono le differenze?

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione associata ai contributi versati, erogata a individui con un certo grado di invalidità certificata. Cioè un trattamento economico. La differenza con quella civile è che quest’ultima è di tipo assistenziale. Quali sono le tassazioni?

Assegno di invalidità 2024, ecco quante tasse si pagano

La domanda in merito alle tassazioni sorge spontanea, dal momento in cui si tratta di due casi diversi. Inoltre, con l’avanzare dei costi e dei pagamenti in atto, chi ne ha bisogno si pone questo importante quesito. L’aumento del costo della vita mette in difficoltà la maggior parte della popolazione, soprattutto chi di base ha delle esigenze di spessore da soddisfare. Ecco cosa sapere e come gestire al meglio la situazione.

Ad essere soggetto a tassazione è l’assegno ordinario di invalidità, cioè quello che è determinato da una prestazione economica. Ma a quanto ammontano le spese da pagare? Aumenteranno come è aumentato tutto il resto? Ecco che bisogna far chiarezza sul fatto che ciò è determinano dalla condizione economica del soggetto. Non tutti pagano allo stesso modo, per cui non c’è per tutti lo stesso incremento.

Se non si supera annualmente la “no tax area”, cioè 8,500 euro, e non si ricevono altri redditi, non si paga l’IRPEF proprio per il restare entro i parametri del tetto massimo. Questa informazione è essenziale, e va riconosciuta per gestire al meglio la propria situazione finanziaria. E per le prestazioni previdenziali?

Proprio per la loro natura, la maggior parte di esse non è sottoposta ad alcuna tassazione. L’intento della guida è mettere tutti a conoscenza di costi e risparmi, specie in un momento di tale complessità economica. Sapere cosa viene tassato, cosa no, e a quanto, è di vitale importanza.