Uomini e Donne, anticipazioni: si ribalta tutto in studio, fuga dei corteggiatori da Ida e Alessandro bacia una dama

Scoppia il caos in studio nelle prossime puntate di Uomini e Donne: Alessandro bacia una dama e arrivano i primi problemi tra Ida e i suoi corteggiatori. Ecco le anticipazioni.

Come ogni dicembre, anche quest’anno Uomini e Donne andrà in vacanza in occasione delle festività natalizie. Con l’ultima puntata trasmessa su Canale 5 il 23 dicembre, la trasmissione di Maria De Filippi ha dato appuntamento al pubblico al prossimo anno. Grazie alle anticipazioni delle registrazioni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa è accaduto e cosa andrà in onda nei primi appuntamenti del 2024.

Come riportato dal sempre informato Lorenzo Pugnaloni nelle sue stories di Instagram, ci saranno un bel po’ di novità sia per quanto riguarda sia il trono classico che quello over. La nuova tronista Ida Platano si ritroverà a dover fare i conti con un bel po’ di difficoltà con i suoi corteggiatori, mentre il suo ex Alessandro Vicinanza proseguirà la conoscenza con una dama: tra loro ci sarà anche qualche bacio. Ecco cosa accadrà nel dettaglio.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano in difficoltà, scatta il bacio per Alessandro e una dama

Il 2024 si aprirà col botto per gli appassionati di Uomini e Donne. La prima puntata del nuovo anno andrà in onda l’8 gennaio e le sorprese non tarderanno ad arrivare. Innanzitutto, Roberta Di Padua deciderà di lasciare il programma, non sentendosi pronta ad assistere alle uscite di Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Uscite che, a quanto pare, proseguono, come rivelano le anticipazioni dell’ultima registrazione dello show.

I due protagonisti del trono over si sono goduti una cena e tra loro è scattato qualche bacio a stampo, oltre che diversi abbracci. Cristina, però, ha fatto un’importante confessione. La dama ha ammesso di provare dell’interesse nei confronti di Mario, il corteggiatore napoletano di Ida Platano, col quale avrebbe piacere di uscire qualora lui decidesse di interrompere l’altro percorso. A proposito dell’uomo e Ida, anche per loro sono in arrivo un bel po’ di novità.

Nelle ultime registrazioni (del 20 e 21 dicembre), si parlerà di una segnalazione riguardante il cavaliere, con tanto di ragazza in studio, che racconterà di scriversi con lui. Dopo un po’ di discussioni, la questione verrà chiarità, ma il corteggiatore in un primo momento penserà di andarsene. Sarà Ida a fargli cambiare idea, raggiungendolo dietro le quinte e invitandolo a restare.

Un atteggiamento che non piacerà al cavaliere Ernesto che, nella registrazione successiva, attaccherà la tronista, definendola ‘zerbino’ per aver rincorso Mario. Le anticipazioni di Pugnaloni rivelano che il cavaliere lascerà lo studio per via di una congiuntivite, ma Ida avrà un confronto con lui per assicurarsi che sia davvero quello il motivo della sua uscita. Al termine della puntata, ci sarà un nuovo ingresso in studio: per la Platano arriva Sergio, un nuovo corteggiatore pronto a mettersi in gioco.