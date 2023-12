Uomini e Donne, ricordate Carola? Sbarca su Threads con una foto super sensuale: addio ricci e trucco, ora è così

Vi ricordate di Carola? Dopo Uomini e Donne è arrivata anche su Threads e la prima foto è super sensuale: niente ricci e trucco, eccola.

In tanti ricorderanno sicuramente una bellissima bionda dai capelli ricci che, non poco tempo fa, incantava in studio con tutto il suo fascino, ma che ha avuto un percorso col tronista (che poi l’ha scelta) caratterizzato da alti e bassi: stiamo parlando di Carola Carpanelli, protagonista lo scorso anno a Uomini e Donne.

Come ben sappiamo, alla fine Carola l’ha spuntata su Alice Barisciani ed è stata la scelta di Federico Nicotera, con cui poi ha avuto una breve relazione dopo l’uscita dal programma; i due hanno anche convissuto, ma passata l’estate si sono lasciati definitivamente.

L’ultima volta in televisione per Carola è stata proprio per il confronto con Federico a Uomini e Donne, in studio da Maria De Filippi. In tanti vorrebbero vederla protagonista a qualche reality show, ma intanto lei (che nel frattempo si è laureata) è attivissima sui social. La ricordate? Si è iscritta alla nuova piattaforma Threads ed ha incantato tutti con una foto super sensuale.

Carola Carpanelli sbarca su Threds ed è stupenda: eccola così, senza trucco e senza ricci – FOTO

Il nuovo social di Instagram, Threads, è sbarcato anche in Italia ed è sicuramente la moda del momento: sulla piattaforma non poteva quindi mancare Carola Viola Carpanelli, che come prima foto sul suo account ha deciso di pubblicare un selfie davvero mozzafiato:

Come si vede infatti, Carola è completamente struccata ed ha anche i capelli lisci: resta il biondo splendente, così come tutta la bellezza dell’ex-corteggiatrice. Per il selfie, la Carpelli indossa poi solamente un reggiseno nero che, in primo piano nello scatto, rende l’atmosfera subito bollentissima.

Al naturale, in tutta la sua semplicità, mostra un fascino magnetico, mentre tanti fan (che non mancano di farle i complimenti, col post subito riempito di like e commenti) discutono ancora se stia meglio coi capelli ricci o lisci…a prescindere dal look, in ogni caso, la sua bellezza non è veramente mai in dubbio. La vedremo di nuovo in televisione? Intanto, pare proprio che sia pronta a sorprendere tutti quanti anche su questo nuovo social.