Anne Hathaway usa questo trucco per sembrare alta e puoi copiarlo anche tu

Anne Hathaway è una delle attrici più belle di Hollywood, ma anche lei usa i suoi trucchi: ecco come riesce a sembrare più alta.

La diva è davvero di una bellezza unica, semplice e genuina, e forse per questo è senza dubbio una delle più amate di Hollywood. Ma anche Anne Hathaway utilizza dei trucchi per poter sembrare più appetibile, soprattutto quando indossa alcuni abiti: ecco come fa per sembrare più alta.

Tutte le star hanno dei segreti per sembrare più belle e ognuna li adopera a seconda di quelli che possono essere i suoi “difetti”. Anne Hathaway non è esente dall’utilizzo di qualche trucchetto che ama mettere in pratica per sembrare più alta e slanciare la sua figura. Il modo in cui la diva combina i look per apparire più longilinea lo puoi copiare anche tu: vediamo come ci riesce.

Anne Hathaway e il trucco per sembrare più alta: ecco il segreto della diva per avere una figura più slanciata

Quando si tratta di look e di avere un’immagine il più perfetta possibile, le star ne inventerebbero sempre una più del diavolo. Come apparire sempre alte e impeccabili affinando la propria figura? Per questo trucco dobbiamo rivolgerci ad Anne Hathaway, che utilizza un vero e proprio stratagemma di stile per slanciare il suo fisico. Non che ne abbia particolarmente bisogno, considerando che l’attrice è magra ed è alta 1,73 cm. Come fa dunque per sembrare più longilinea soprattutto se ci sono feste ed eventi speciali in programma?

L’attrice americana utilizza un outfit infallibile che tutte le donne possono copiare per slanciare la propria figura. Basta combinare un mini dress con scarpe con plateau, tra le preferite dell’attrice che quando può le sfoggia per i suoi look da sera. Se poi l’abito lungo e d’obbligo, come possiamo vedere in diverse foto pubblicate su Instagram, Anne usa vestiti con ampi spacchi sulla gamba.

Insomma, anche se non ha affatto il difetto dell’altezza, la diva ci tiene tantissimo ad apparire perfetta, proprio come ogni star. Il suo modo di abbinare mini e micro dress con scarpe molto alte può essere un suggerimento per tutte le donne che, invece, non hanno la statura dalla loro parte. Possiamo vedere come Anne spesso quindi utilizzi questa tecnica del vestito corto e delle scarpe alte con tacco e plateau. In alternativa sfrutta lo spacco. Il segreto dunque pare evidente: mai coprire del tutto le gambe!