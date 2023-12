Beautiful, anticipazioni americane: colpo di scena per Eric

Arrivano le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, con un colpo di scena per Eric Forrester: accadrà l’impensabile.

La malattia di Eric Forrester è al centro della trama di Beautiful da un bel po’ di settimane. I telespettatori italiani non lo sanno ancora, ma nelle attuali puntate americane il patriarca dei Forrester sta lottando tra la vita e la morte in un letto di ospedale. Quella che sembrava essere inizialmente un’artrite si è rivelata una patologia ben più seria, che ha ridotto lo stilista in pessime condizioni. Per il dottor Colby, non gli resterebbero che pochi mesi di vita, ma l’ultima speranza è racchiusa in una cura sperimentale trovata da Finn.

Un trattamento doloroso che non assicura il lieto fine, ma che potrebbe salvare la vita ad Eric, ormai in condizioni sempre più critiche. L’idea di stressare il padre con cure strazianti non è piaciuta a Ridge sin dal primo istante: l’uomo aveva deciso di non dare il consenso ai medici e di lasciar morire il padre in modo dignitoso, come lui avrebbe voluto. Convinto dai suoi familiari, però, ha successivamente cambiato idea e nelle prossime puntate americane ci sarà un clamoroso colpo di scena.

Beautiful, spoiler americani: cambia tutto per Eric, il colpo di scena

Eric Forrester morirà? È la domanda che tutti gli appassionati di Beautiful si pongono ormai da settimane, soprattutto dopo la festa di addio organizzata dal fondatore della Forrester Creations e a cui sono stati invitati tutti i suoi cari. Un’eventualità che spezzerebbe il cuore degli appassionati della soap opera, ma nelle prossime puntate americane arriverà una sorpresa. Un vero miracolo di Natale, come lo definiranno Ridge e il resto dei familiari di Eric.

Finn e Bridget, che si prenderanno cura di Eric per tutto il tempo, proveranno a staccare i respiratori: secondo il marito di Steffy, lo stilista potrebbe essere pronto a respirare da solo, senza l’aiuto dei macchinari. Un tentativo che potrebbe non andare a buon fine, ma tutti spereranno in un miracolo natalizio. Che, fortunatamente, avverrà.

Dopo alcuni secondi di panico, Eric inizierà a respirare autonomamente e, a poco a poco, a riprendere conoscenza. Una notizia meravigliosa per l’intera famiglia, che, finalmente, potrà festeggiare il Natale. Nessun addio, quindi, per una delle figure chiave della soap: il capostipite dei Forrester continuerà a vivere e a fare il suo lavoro, che non ha mai abbandonato, neanche nei giorni più difficili della malattia.