Che Dio Ci Aiuti, Valeria Fabrizi rompe il silenzio sul suo futuro nella serie: che fine farà Suor Costanza

Valeria Fabrizi vestirà ancora i panni di Suor Costanza nella serie Che Dio ci Aiuti? Ecco cosa ha fatto sapere l’attrice.

La settima stagione di Che Dio ci Aiuti, andata in onda la scorsa primavera su Rai 1, ha debuttato sulla rete televisiva con l’addio di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Dopo 7 lunghi anni, l’attrice ha deciso di lasciare la scena. E così, Azzurra (Francesca Chillemi) ha intrapreso il percorso monacale per prendere i voti e sostituire così il suo personaggio all’interno del Convento.

A spalleggiare Suor Angela in tutte le stagioni viste fino ad ora c’è sempre stata lei, Suor Costanza. Tuttavia, i fan avevano notato già negli episodi della settima stagione che vi era stato un ridimensionamento del suo personaggio in scena. A quel punto, in tanti si sono domandati che destino la spetterà nella fiction in onda sulla Rai. A rispondere al quesito è l’attrice stessa, Valeria Fabrizi che ha chiarito quale sarà la sua evoluzione nel futuro della serie.

Che Dio ci Aiuti, attesa l’ottava stagione: Suor Costanza ci sarà?

Confermato l’addio di Pier Paolo Spollon, uscito di scena dopo due stagioni in cui ha vestito i panni di Emiliano Stiffi. L’attore ha di fatti preso altri impegni sul piccolo schermo. Ci si interroga ora su quel che sarà il destino di Valeria Fabrizi all’interno del cast di Che Dio ci Aiuti. È attesa di fatti l’ottava stagione della seguitissima fiction televisiva, e i fan si domandano se Suor Costanza resterà in scena. A rispondere alla curiosità è proprio l’interprete del personaggio.

In un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione dell’uscita del film a tema natalizio L’età giusta, Valeria è stata interrogata anche in merito alla sua parte nella fiction in onda sulla Rai. Nella settima stagione abbiamo visto il ruolo dell’attrice leggermente ridimensionato rispetto a quando il suo personaggio era legato a quello di Suor Angela nelle stagioni precedenti. I fan tuttavia si erano detti contrari a questa scelta, visto l’amore che nutrono nei suoi confronti.

L’attrice ha allora fatto sapere che al momento il suo destino non è ancora chiaro. “Me lo auguro” – ha risposto alla domanda relativa alla sua presenza in Che Dio ci aiuti 8. “Suor Costanza è come me nella vita reale: vera e generosa. Per questo ha avuto successo” : ha poi aggiunto. Di fatti, è proprio così. Il pubblico da casa ha saputo apprezzare il suo essere enormemente genuina e non accetterebbe una sua uscita di scena.