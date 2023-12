Chi sono i conduttori più amati della Rai? Osserva la foto, basta uno sguardo per scoprirlo

Lo scopo del gioco è quello di indovinare i nomi dei tre conduttori presenti nel collage. Si tratta di volti famosissimi.

Il compito dei conduttori televisivi è quello di dirigere determinati programmi. Quella che devono affrontare è una sfida importante, caratterizzata da tanti punti interrogativi. Alcuni non sono all’altezza del ruolo assegnato, mentre altri riescono a conquistare il cuore del pubblico. Negli ultimi anni, in Rai, si sono susseguiti numerosi presentatori. Tre di loro possono entrare a pieni voti nella classifica dei più amati. Basta leggere le notizie sul web per rendersi conto della notorietà acquisita.

Il gioco di oggi ruota proprio attorno a loro. L’obiettivo è quello di identificare i nomi dei personaggi che si nascondono nella foto. I più esperti riusciranno ad arrivare, in pochi secondi, alla soluzione. Gli altri potrebbero metterci un po’ di più.

Il collage è formato da tre conduttori famosissimi: sono tra i volti più apprezzati della Rai

Nella foto è presente un intricato collage. La fronte, gli occhi e la bocca appartengono a tre conduttori diversi. Per arrivare alla soluzione è importante concentrarsi sui dettagli. Alcuni piccoli indizi possono aiutare, però, in questo caso, è lo spirito d’osservazione ad avere la precedenza.

Per rendere il gioco più divertente si consiglia di coinvolgere anche i propri amici. I più temerari potranno aggiungere un limite di tempo che, nella versione originale del test, è assente. Non bisogno perdere di vista che si tratta di tre presentatori di spicco appartenenti alla Rai. Le loro figure sono insostituibili. È quasi impossibile non aver guardato, almeno una volta, una delle loro trasmissioni.

La soluzione al quiz

Questi tre conduttori hanno fatto la differenza all’interno della televisione italiana. Grazie alle loro straordinarie doti, il pubblico ha imparato ad amarli e ad affezionarsi ai loro programmi.

Ecco di chi si tratta: