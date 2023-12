Eurospin cerca personale: tantissime posizioni aperte, come candidarsi

Se siete in cerca di lavoro, l’azienda di grande distribuzione organizzata offre opportunità professionali interessanti in diverse aree del territorio nazionale. Non c’è da perdere tempo.

Eurospin è un’azienda che si occupa della grande distribuzione organizzata presente principalmente su suolo italiano ma con punti vendita dislocati anche fuori dai confini nostrani, ossia in Slovenia e Croazia.

Fondata nel 1993 dall’idea di quattro nuclei familiani (i Pozzi, i Mion, gli Odorizzi e i Barbon), ha la sua sede principale a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Il presidente attuale è Alessandro Penasa.

Il fatturato dichiarato nel 2021 si attesta intorno a 8 miliardi di euro per un utile netto 360 milioni. Sono circa 20 mila i dipendenti che hanno trovato lavoro grazie ad Eurospin negli oltre 1.200 store attivi, i quali servono almeno 10 milioni di clienti. Lo slogan dell’azienda è “La SPesa INtelligente”.

Eurospin offre opportunità di lavoro: quali sono le mansioni e come candidarsi

Eurospin offre interessanti opportunità di lavoro. Le posizioni sono rivolte a candidati di diversi livelli di carriera e con requisiti specifici per ciascun ruolo proposto. Anche giovani senza esperienza avranno la possibilità di partecipare a tirocini per ampliare la loro formazione.

Scopriamo quali sono le figure coinvolte e le aree geografiche d’interesse. Innanzitutto, si cercano addetti vendita, preferibilmente con precedenti esperienze nel settore, nelle seguenti regioni: Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige. Stage per addetti vendita sono disponibili, invece, in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Abruzzo.

Ci si rivolge prevalentemente a giovani diplomati, laureandi e neolaureati. In Sicilia, Calabria, Puglia, Lombardia, Piemonte, Liguria ci sono posti disponibili per gli addetti al reparto gastronomia. Mentre addetti al reparto macelleria sono richiesti in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Lombardia.

La figura di capo negozio e vice capo negozio è cercata in Puglia, Basilicata, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto. Disponibili posti come vice assistente filiale in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige. Eurospin seleziona, inoltre, figure da assumere in sedi specifiche. Eccole elencate:

Manutentore – Nord Ovest Italia, Calabria;

– Nord Ovest Italia, Calabria; Tecnico di Cantiere – Calabria;

– Calabria; Addetto Booking area viaggi (stage) – Verona;

– Verona; Analyst – Verona;

– Verona; Capo settore – Umbria, Toscana, Marche;

– Umbria, Toscana, Marche; Impiegato amministrativo contabile – Verona;

– Verona; Ingegnere redazione capitolati – Verona;

– Verona; Progettista – Verona;

– Verona; Security expert – Verona, Catania, Brindisi, Aprilia (Latina);

– Verona, Catania, Brindisi, Aprilia (Latina); Stage ufficio IT – Catania.

Come candidarsi? Basta consultare semplicemente le posizioni aperte sul sito web ufficiale di Eurospin (https://www.eurospin.it/lavora-con-noi/) o cliccare qui.