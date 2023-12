Hai mai visto il figlio di Gabriele Cirilli? Uguale alla mamma: bellissimo ragazzo

Il figlio di Gabriele Cirilli è diventato grande e assomiglia moltissimo alla sua mamma. Ecco cosa sta facendo.

Gabriele Cirilli è un comico molto amato dal pubblico italiano. Nel 2021, ha preso parte a Tale e Quale Show, suscitando divertimento e tanto entusiasmo. Carlo Conti, vedendo l’enorme successo riscontrato, gli permise di prendere parte anche all’edizione successiva del programma. È sposato con una donna di nome Maria De Luca. I due si sono conosciuti in età adolescenziale e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati.

Dal loro amore è nato il figlio Mattia che, di recente, ha reso orgogliosi i genitori con il raggiungimento di un traguardo davvero speciale. Il ragazzo, ormai 22enne, assomiglia moltissimo alla sua mamma. Sono proprio due gocce d’acqua.

La somiglianza è impressionate: il figlio di Gabriele Cirilli è uguale a mamma Maria

Gabriele Cirilli non è riuscito a nascondere la gioia per il traguardo ottenuto da suo figlio Mattia. Negli ultimi giorni, ha caricato un nuovo contenuto su Instagram per complimentarsi con lui. Il giovane, finalmente, è riuscito a laurearsi. Il genitore ha espresso l’emozione provata con parole cariche di significato: “Caro Dottor Cirilli Mattia adesso tocca a te. Dedico questa Laurea anche ai miei genitori, che tanto avrebbero voluto per me questo risultato. Ma tanto stanno godendo da lassù“.

Ha postato anche una foto di questo giorno così speciale. Mattia è ritratto insieme alla sua mamma e al suo papà. Si trova al centro dell’immagine, con la classica corona d’alloro sulla testa. Tra le mani, stringe anche un bellissimo mazzo di rose rosse. È assolutamente impossibile non notare la somiglianza con la madre. I lineamenti del viso sono praticamente identici. Hanno le stesse labbra e anche il colore degli occhi è identico.

Ciò che colpisce di più, però, è la struttura del naso che potrebbe essere sovrapposta completamente a quella del genitore. Si tratta di un bellissimo ragazzo, con un futuro ancora tutto da scrivere e da progettare. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che non abbia intenzione di seguire le orme del padre per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

I commenti sotto al post non sono mancati. Sono tantissime le persone che hanno voluto congratularsi con lui e con la famiglia. C’è chi ha ricordato la propria esperienza all’Università e chi si è limitato a fargli gli auguri con delle emoticon affettuose: “Congratulazioni di cuore a Mattia per questo importante traguardo“.