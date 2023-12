Harry e Meghan sempre più soli, terra bruciata intorno agli ex reali

Harry e Meghan stanno vivendo un momento poco sereno, i Sussex sono stati praticamente isolati e ora una decisione potrebbe essere presa.

Harry e Meghan sarebbero sempre più soli, è questa l’ultima indiscrezione che arriva direttamente dall’America. Pare, infatti, che i Sussex si siano fatti terra bruciata intorno e adesso una decisione importante potrebbe essere imminente.

Sono passati quattro anni da quando principe e consorte hanno deciso di lasciare la famiglia reale per iniziare una vita lontani da Buckingham Palace e dall’Inghilterra, ma ora per loro ci sarebbero una serie di problemi.

Harry e Meghan, svanisce il ‘sogno americano’: si mette male per i Sussex

Harry e Meghan sarebbero sempre più soli, pare che i Sussex non se la starebbero passando poi così bene negli Stati Uniti. La loro popolarità sarebbe in forte calo, L’Hollywood Reporter li ha messi nella classifica dei ‘perdenti’ per questo 2023. Diversi i motivi che hanno portato la coppia a passare su questa lista.

Il documentario su Netflix, così come il libro di Harry, sarebbero apparsi troppo lamentosi. Spotify ha rescisso il contratto che aveva con i due e il dirigente li avrebbe definiti ‘imbroglioni’. Tutte cose che hanno messo sempre più in ombra i coniugi, con un calo di donazioni per la loro associazione Archewell. Dunque questo non sarebbe il momento migliore per Harry e Meghan. La coppia sperava di trovare in America serenità e pace, anche dalla stampa scandalistica, ma le cose non sarebbero andate come si aspettavano.

Gli amici vip sarebbero spariti, da George Clooney a Oprah nessuno li inviterebbe più. A questo si aggiunge il fatto che in tale momento i duchi di Sussex non avrebbero progetti futuri. Tutte cose che potrebbero spingere i coniugi a quel riavvicinamento alla famiglia reale di cui tanto si era parlato. Da tempo, infatti, si vocifera che Harry e Meghan starebbero provando a riallacciare i rapporti con ‘i parenti inglesi’.

Da qui ci sarebbero state una serie di mosse, tra cui gli auguri a re Carlo per il suo settantesimo compleanno, con tanto di video dei due nipotini. Pare, inoltre, che sarebbero voluti essere invitati a Natale, cosa che però non sarebbe stata accettata da William, ancora profondamente adirato con il fratello minore. Sarebbe lui, oltre Camilla, a non rivolere Harry e Meghan nelle loro vite. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati.