Juventus, la corsa allo scudetto passa per il piano acquisti di gennaio: tutti i colpi richiesti da Allegri

Ora la Juventus crede davvero allo Scudetto. E per raggiungere l’obiettivo pensa ad alcuni colpi di mercato a gennaio.

L’obiettivo è chiaro: cercare di rimanere il più possibile vicini all’Inter tra febbraio e marzo per provare ad approfittare poi di qualche passo falso quando i nerazzurri saranno impegnati sul doppio fronte con la Champions League. La Juventus ci prova. In pochi, forse, si aspettavano di vederla lassù, al secondo posto. Ma ora, timidamente, la parola Scudetto inizia a essere pronunciata. Per crederci, però, servono rinforzi nella ormai imminente sessione di calciomercato di gennaio. Ecco i nomi indicati dal tecnico Massimiliano Allegri.

L’allenatore livornese ha fin qui pescato risorse inaspettate in giocatori meno quotati. Su tutti, sicuramente, il difensore centrale Federico Gatti, diventato titolare nella difesa a tre bianconera e autore di gol pesantissimi. Ma non solo, nell’arco delle settimane, anche a causa di vari infortuni, si sono fatti avanti altri giocatori come Daniele Rugani.

Allegri ha poi rivitalizzato il centrocampista americano Weston McKennie e lanciato il laterale Andrea Cambiaso. Da ultimo, il gol del giovane turco Yildiz in casa del Frosinone ha occupato le prime pagine dei giornali. Ma l’allenatore sa che se si vuole tornare a vincere, serve altro. Ecco, allora, che la Juventus potrebbe investire notevolmente sul mercato di gennaio.

Juventus: i colpi chiesti da Allegri per il mercato di gennaio

La svolta arriverebbe, peraltro, dopo non aver fatto mercato in estate. La Juventus si è liberata di qualche ingaggio pesante (come quelli di Bonucci e Cuadrado) e si è limitata ad assoldare il laterale destro Timothy Weah. Ma quello che partirà il 2 gennaio potrebbe essere invece un mercato molto più acceso per i colori bianconeri.

È soprattutto a centrocampo che si concentrano le attenzioni. La mediana, infatti, è orfana sia di Paul Pogba (sospeso per doping), sia di Niccolò Fagioli (squalificato per calcioscommesse). E così, i bianconeri potrebbero investire molto in quel reparto. Il sogno è rappresentato dall’olandese dell’Atalanta, Theun Koopmeiners.

Difficile però che la Dea lo faccia partire a gennaio. Più facile a giugno (con un’offerta molto ricca). È invece un esubero del Manchester City il centrocampista inglese Kalvin Phillips: Pep Guardiola lo ha detto apertamente e potrebbero esserci margini per un arrivo in prestito.

Infine, potrebbe esserci qualche movimento anche in difesa. Il nome che piace più di tutti è quello del difensore portoghese Tiago Djaló, che è in scadenza di contratto a giugno e che, quindi, potrebbe essere acquistato senza grossi esborsi. Viceversa, invece, si dovrà cedere. E il maggiore indiziato per partire sembra il talentuoso argentino Matias Soulè, oggi in prestito al Frosinone. Con un’offerta non inferiore ai 25 milioni sarà cessione.