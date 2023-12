Non lasciare che l’ansia metta un freno alla tua vita: scopri i rimedi naturali per combatterla

Tante persone soffrono di ansia, anche se faticano ad ammetterlo, pur riconoscendo come questa a volte possa considerarsi un limite non da poco. Contrastarla è però possibile.

È capitato certamente a tutti di dover affrontare una situazione importante nella propria vita, come un esame o un colloquio di lavoro, e di provare ansia all’idea di non riuscire a superarla. Una condizione simile può essere però comune anche quando si sta affrontando una fase di crisi con la persona amata e si teme di non riuscire ad affrontarla.

Ammettere quello che si sente all’interno del proprio animo può essere certamente importante, anche se non è così semplice per tutti riuscire a farlo. Ci sono infatti molte persone che si ritrovano a fare i conti con serie difficoltà, al punto tale da condizionare la propria quotidianità e da avere disturbi del sonno da non sottovalutare.

Ansia: attenzione a cosa mangi

L’ansia è un problema che in tanti conoscono da vicino e che può portare anche a rinunciare a situazioni importanti della propria vita solo per timore di un fallimento. Questo non dovrebbe ovviamente succedere, perciò sarebbe bene cercare di trovare una serie di soluzioni che possono permettere di stare meglio. Farlo non è così impossibile, anzi possono essere utili una serie di metodi naturali, senza la necessità di ricorrere a medicinali che alla lunga possono causare dipendenza.

È innanzitutto necessario, come ricorda il settimanale Oggi, applicare quella che viene definita la psiconutrizione, termine con cui si indica il legame che può nascere tra gli alimenti che mangiamo e quello che proviamo. Non fanno certamente bene le carenze, soprattutto per quanto riguarda i vegetali e le proteine, ma anche l’eccesso di alcuni cibi che possono rivelarsi dannosi, quali carboidrati raffinati e zuccheri. Non dovrebbero invece mancare alimenti contenenti vitamina B, magnesio, omega 3 e L-Teanina.

Tra questi possiamo citare prugne, pomodori, banane e kiwi, che sono ricchi di serotonina, definito anche come “l’ormone della felicità”. Sono invece buone fonti di triptofano, precursore della serotonina, carni bianche, uova, salmone, legumi (quali fagioli, lenticchie, ceci, soia e derivati), verdure a foglia verde e brassicacee (tra cui cavoli, asparagi, fagiolini, spinaci), zucchine e formaggi, soprattutto stagionati come il Grana Padano DOP.

Chi è triste, invece, spesso tende a cercare rifugio in qualcosa che risulta essere appetitoso, quali pizza, cioccolato, biscotti, prodotti da forno e pasticceria. Tuttavia, si tratta di un comportamento da evitare, o almeno da ridurre. Questi danno infatti una sensazione di benessere immediata grazie alla produzione di serotonina e dopamina (nota come “l’ormone del piacere”), ma portano ad essere dipendenti dal cibo ipercalorico, che può generare obesità, ma senza influire sull’umore.

L’attività fisica è importante

Molti non lo sanno, ma tra i rimedi più efficaci e assolutamente naturali per combattere l’ansia c’è anche l’attività fisica. Quando si decide di fare movimento (può bastare anche una semplice passeggiata), il corpo riesce a rilasciare quelle che vengono definite endorfine, ovvero sostanze che sono prodotte dal cervello e che riescono a risollevare l’umore.

Si ha inoltre modo di bruciare l’energia in eccesso e di favorire il riposo notturno, importante anche per rafforzare il sistema immunitario. Spesso, infatti, quando si hanno preoccupazioni forti si finisce per rigirarsi continuamente nel letto, ma senza risultato. Non è inoltre da trascurare la possibilità di dedicarsi a qualcosa che piace mentre la si sta facendo, basti pensare ad esempio a chi decide di ascoltare musica mentre corre o fa il tapis roulant, riducendo così il senso di fatica che si può avvertire.

È inoltre importante agire con continuità per controllare e bruciare l’adrenalina in eccesso in modo naturale, in caso contrario l’ansia può generare tachicardia e tremori che non sono salutari. È ovviamente determinante scegliere qualcosa che è di proprio gradimento, così da rendere il tutto meno pesante.