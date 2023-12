Sabrina Ferilli, cosa ha regalato a Maria per Natale: il dono (low cost)

Un regalo di Natale low cost per Maria De Filippi. La mittente? L’indiscussa regina del cinema italiano, Sabrina Ferilli.

Un legame indissolubile, caratterizzato da risate e condivisione. Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno manifestato pubblicamente, in più di un’occasione, il forte sentimento d’amicizia che le tiene unite da moltissimo tempo. Quando, nel mese di febbraio dello scorso anno, le testate diffusero la notizia della morte di Maurizio Costanzo, la nota attrice romana era appena atterrata a Tokyo. Non ci ha però pensato due volte: ha acquistato un biglietto di ritorno e, prima ancora di uscire dall’aeroporto, è rincasata per raggiungere la conduttrice affranta e sofferente.

Tra le prime file della chiesa durante la funzione, Sabrina Ferilli osservava da lontano, con rispetto, Maria De Filippi. La padrona di casa di Canale 5, benché distratta dalle innumerevoli personalità giunte da tutta l’Italia per porgerle le condoglianze, sapeva che – laddove avesse volto lo sguardo verso l’attrice – quest’ultima le avrebbe riservato un sorriso accogliente ed un abbraccio di conforto.

Due compari, inseparabili tanto nella gioia, quanto nel dolore. Perché l’amicizia, si sa, gode della medesima importanza dei rapporti sentimentali. E mentre i partner vanno e vengono, i veri compagni di vita resistono con coraggio alla fugacità del tempo.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, come Sandra e Raimondo

Tralasciando i momenti bui, è giusto ricordate gli attimi di spensieratezza condivisi con il pubblico italiano. In particolare, facciamo riferimento ad una simpatica gag: Maria De Filippi ha scelto di far ascoltate ai telespettatori di Tu si que vales! un audio inviato dalla talentuosa attrice. “Stavo pensando, a Natale, vuoi una coperta termica?“ – il quesito esposto da Sabrina Ferilli all’amica – “Roba de pochi picchi eh” – ha tenuto a sottolineare. Le risate dei presenti hanno riecheggiato in centro studio, accompagnate dal sorriso soddisfatto e divertito della De Filippi.

Per due donne che oggettivamente hanno tutto, sono proprio questi i pensieri capaci di diffondere il buon umore. E se i rispettivi stipendi consentono loro di fare shopping in via Condotti nella Capitale, tra di loro – come è giusto che sia – il tutto si riduce a regali “di pochi picchi”. Perché del resto, il dono migliore che Sabrina potesse riservare alla sua amica è proprio quel sorriso sprigionato dalla conduttrice ogniqualvolta si trova nella medesima stanza con l’attrice.