Terra Amara anticipazioni: Azize muore? Che fine fa la nonnina

Arrivano le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara: Azize è in pericolo di vita, cosa accadrà alla nonnina di Demir?

Non c’è pace a Cukurova, soprattutto dopo la comparsa di Hakan Gumusoglu e Abdulkadir Keskin, i due nuovi antagonisti della quarta e ultima stagione di Terra Amara. Due uomini spietati, disposti a tutto pur di rovinare Demir, del quale non si hanno più tracce in seguito all’assalto alla sua tenuta. La paura per Zuleyha e il resto degli abitanti di villa Yaman è tantissima: da quando i due nuovi rivali sono apparsi, nessuno è più al sicuro. Compresa la dolce Azize.

Nelle prossime puntate, infatti, nel mirino dei malviventi ci finirà proprio la nonnina di Demir e il motivo è molto semplice. Hakan è approdato a Cukurova sotto falso nome, spacciandosi per un certo Mehmet Kara, con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Zuleyha e appropriarsi dei beni di Yaman.

Il suo piano, però, potrebbe essere smascherato proprio dalla nonnina, che, anni addietro, ha incontrato Hakan quando era in affari con Demir e potrebbe riconoscerlo. La mamma di Hunkar rappresenta un pericolo, verrà dunque uccisa? In seguito gli spoiler.

Terra Amara spoiler, qualcuno vuole uccidere la nonnina Azize: cosa accadrà nelle prossime puntate

Anche una donna forte e risoluta come Zuleyha può avere dei crolli. Soprattutto dopo gli ennesimi drammi con cui ha dovuto fare i conti, a partire dall’improvvisa sparizione di Demir. Ad approfittare del suo momento di debolezza sarà l’ambiguo Hakan, che si intrufolerà nella vita della Altun senza rivelare la sua identità. L’obiettivo dell’uomo è quello di vendicarsi di Yaman e di Fekeli (che ha ucciso accidentalmente il fratello Erkan) e di prendersi la Holding Yaman.

Qualcuno, però, potrebbe riconoscerlo e rivelare a tutti la sua vera identità. Azize sa chi è Hakan e sa che quel volto non appartiene a Mehmet Kara. Per questo motivo, il socio Abdulkadir penserà di eliminare la nonnina per non correre alcun rischio. Una decisione che l’uomo prenderà all’oscuro di Hakan (come già successo col rapimento di Demir), mettendo su un piano studiato nei minimi dettagli: due false infermiere dovranno iniettare alla vecchietta un farmaco letale.

Azize sarà, quindi, il prossimo personaggio storico a salutare per sempre la soap? Fortunatamente per i fan, la risposta è no. La nonnina sarà risparmiata quando gli infermieri capiranno che la donna è innocua e non rappresenta un vero problema. Azize, infatti, chiamerà Hakan con il nome di Abdi Pasha, il suo primo amore mai dimenticato. La buona notizia è che la mamma di Hunkar terrà compagnia al pubblico di Terra Amara fino al gran finale della soap opera.