Brutto Natale per Anna Tatangelo, il suo è un dolore senza fine: il messaggio struggente

A Natale Anna Tatangelo ha lasciato un messaggio che ha toccato i cuori dei fan. Il suo dolore non passa mai: che cosa ha detto la cantante?

Grazie alla voce incredibile e al talento senza paragoni, Anna Tatangelo si è affermata come una vera icona della musica italiana. Lo sanno bene i tantissimi fan che la seguono da tutta la penisola e che ormai non possono più fare a meno delle sue splendide canzoni.

Diventata famosissima quando era ancora molto giovane, Anna Tatangelo vanta all’attivo una carriera tra le più ricche di tutti i tempi. Da sempre grande appassionata di musica, la cantante originaria di Sora ha dato vita a brani che hanno fatto emozionare milioni di ascoltatori.

Oggi tutti la conoscono non soltanto per i suoi strepitosi successi musicali, ma anche e soprattutto per la popolarità che la caratterizza come personaggio pubblico a tutti gli effetti. Reduce dalla sua avventura a Io Canto Generation, che l’ha vista nei panni di coach, la Tatangelo ha trascorso le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia. Sui social, però, è apparso un messaggio che non ha lasciato indifferente nessuno. Di che cosa si tratta?

Anna Tatangelo, un Natale all’insegna del dolore e della malinconia

In occasione delle festività, la Tatangelo ha voluto dare gli auguri ai tantissimi fan che la seguono da tempo sui social. Proprio qui la cantante ha condiviso una foto in cui ha lasciato trapelare un velo di malinconia e di dolore per un Natale molto diverso rispetto a quelli del passato.

Di recente, infatti, la cantante ha perso la sua adorata madre e il suo dolore sembra non volerla abbandonare. Proprio a lei la Tatangelo ha voluto dedicare un pensiero, nella giornata in cui tutti si riuniscono con la loro famiglia. “Auguri a mamma – ha scritto la celebre Anna nella storia apparsa su Instagram, dove abbraccia la cara madre – Mi manchi”.

“In pochi capiranno”, ha poi aggiunto la cantante, in riferimento al dolore che solo chi ha detto addio ad un genitore può conoscere. Classe 1987, Anna Tatangelo si è recentemente dedicata all’esperienza da protagonista a Io Canto Generation. Nel programma condotto da Gerry Scottil’artista ha vestito i panni di coach, lavorando con giovanissimi talenti provenienti da tutta Italia.

Al suo fianco anche colleghi illustri del calibro di Iva Zanicchi, Mietta, Benedetta Caretta, ma anche Fausto Leali e Cristina Scuccia. A decretare il vincitore dell’edizione 2023, la giovanissima Marta Viola, è stata la giuria composta da Orietta Berti, Al Bano, Michelle Hunziker, Claudio Amendola e Chiara Tortorella.