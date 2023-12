Cecchi Paone e Simone Antolini, la super festa post matrimonio: drag queen e danze scatenate, tutti i dettagli

La festa post matrimonio di Cecchi Paone e Simone Antolini è stata pazzesca! Le foto dell’evento hanno lasciato i fan della coppia di stucco.

Lo scorso 22 dicembre la coppia è convolata a nozze col rito civile presso il Maschio Angioino a Napoli. In presenza di amici e parenti, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si sono sposati. La cerimonia è stata celebrata dal sindaco della città Gaetano Manfredi e il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto del giorno più importante della loro vita.

Testimone di nozze di Cecchi Paone è stata l’ex moglie Cristina mentre Melissa, figlia di Simone, ha portato loro le fedi. Il giornalista e conduttore televisivo ha un ottimo rapporto con la donna ed ha rivelato che, prima della cerimonia, lei e suo marito hanno chiacchierato a lungo in modo complice.

Cecchi Paone ha pubblicato gli scatti della festa post matrimonio

Come accennato, la cerimonia si è svolta a Napoli, una location da urlo che ha fatto da cornice all’evento. In seguito al matrimonio, la neo coppia di sposi ha passeggiato per le strade dei Quartieri Spagnoli mentre, la sera prima del grande evento, ha cenato nella storica pasticceria Brandi. Cecchi Paone ed il suo compagno si sono detti sì per sempre dopo due anni di relazione.

La differenza anagrafica per loro non è un problema e la decisione di convolare a nozze è giunta non solo per il sentimento che li unisce ma anche per dedizione nei confronti di Melissa. “Il nostro è un impegno verso questa piccolina di cinque anni, che in questo Paese non posso adottare perché non è consentito a due persone dello stesso sesso”.

Cecchi Paone non può assurgere al ruolo di padre ma con il matrimonio si è assunto “una responsabilità formale”, nei confronti della bambina. Il giornalista ha definito la sua famiglia “più che allargata solidale”. Un gesto di amore e di affetto incondizionato che ha intenerito la rete. I fan della coppia hanno fatto loro i congratulati per i sentimenti che li uniscono e per la bontà d’animo che li caratterizza.

Il conduttore, terminata la cerimonia, ha postato alcune Instagram stories della festa e, in tantissimi, si sono complimentati con loro per l’allegria ed il divertimento. Come ben si evince è stata una serata all’insegna della spensieratezza, migliaia e migliaia di utenti hanno inviato loro dei messaggi di auguri, ricordando di essere vicini a entrambi e di supportare il grande amore che è stato protagonista.