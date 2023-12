Festival di Sanremo 2025, alla conduzione ci saranno loro? Spunta la prima ipotesi sul web: il duo ha conquistato tutti

Si parla già della possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025. Sul web spunta la prima ipotesi: ecco qual è il duo richiesto dal pubblico.

Manca ancora più di un mese al festival della canzone italiana del 2024 e il pubblico sta già iniziando a fare le ipotesi per il post Amadeus, indicando chi potrebbe essere il suo erede.

L’appuntamento con la 74a edizione del Festival di Sanremo è per martedì 6 febbraio, quando il pubblico ascolterà per la prima volta le 30 canzoni in gara. La prossima sarà la quinta e ultima edizione condotta da Amadeus, il quale ha già sottolineato che vorrebbe prendersi una pausa per poi magari tornare alla kermesse tra qualche anno.

Nonostante manchino ancora diverse settimane all’inizio della competizione musicale più seguita e amata dal pubblico, molti utenti sui social stanno già facendo delle ipotesi su chi potrebbe sostituire Amadeus il prossimo anno. Tra le tante opzioni, ce n’è una che sta andando per la maggiore.

Festival di Sanremo 2025, il post Amadeus: ecco chi sarà l’erede per il web

Per cinque anni di fila, l’Ariston ha avuto un solo padrone di casa: Amadeus. Non solo conduttore, ma anche direttore artistico, capace di far avvicinare milioni di persone alla competizione e riportare la gara al centro dell’attenzione. Dall’11 febbraio 2024, giorno dopo della finalissima, si dovrà iniziare a parlare di chi potrebbe essere il suo sostituto.

Tantissimi i nomi che stanno circolando in queste settimane, c’è chi ha ipotizzato Laura Pausini coadiuvata dall’amica Paola Cortellesi, un po’ per riproporre il duo Amadeus e Fiorello al femminile, mentre altri hanno pensato a un conduttore più giovane, magari affiancato da una conduttrice esperta: Stefano De Martino e Maria De Filippi.

In un post condiviso da Stefano sul suo profilo Instagram, dove si vede insieme alla De Filippi in un momento del suo one man show andato in onda su Rai 2 in prima serata, alcuni utenti hanno espresso il desiderio di vedere il duo sul palco dell’Ariston al timone della kermesse musicale.

“Alzi la mano chi li vuole conduttori di Sanremo 2025”, ha scritto un utente sotto il post di De Martino raccogliendo in poche ore oltre 1200 like, confermando che sono in moltissimi a voler seguire Maria e Stefano insieme alla conduzione della gara canora. Per l’ex ballerino si tratterebbe di un’esperienza del tutto nuova, mentre per la De Filippi sarebbe un ritorno dopo aver co-condotto con Carlo Conti.