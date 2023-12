Grande Fratello, dolore immenso per Perla: la confessione sui genitori spezza il cuore dei fan

Perla fa una confessione agli altri inquilini della casa del Grande Fratello sui suoi genitori e rivela loro il suo dolore: ecco che cosa è successo.

Il reality show di Canale 5 ha attraversato anche il Natale e tutti i concorrenti si sono ritrovati intorno al tavolo per festeggiare. È proprio durante questi giorni di festività che la Vatiero ha espresso tutta la sua delusione.

Esattamente come accaduto negli anni scorsi, anche in quest’edizione il pubblico si sta lasciando intrattenere dalle vicende del Grande Fratello, che proseguirà la sua messa in onda fino a marzo, per poi lasciare spazio a L’Isola dei Famosi. Nonostante sia entrata più tardi, una delle protagoniste di questa edizione è sicuramente Perla Vatiero.

La ragazza ha fatto il suo ingresso nella casa per via dei rapporti con Mirko Brunetti, quest’ultimo uscito qualche giorno dopo l’entrata nel gioco di Greta Rossetti. Nonostante ciò, ora Perla si sta facendo il suo percorso all’interno del reality show e durante le scorse ore ha rivelato di sentirsi delusa dai genitori.

Grande Fratello, la delusione di Perla nei confronti dei genitori: il motivo

Se c’è una cosa che non manca nella casa del Grande Fratello è la possibilità di parlare e confrontarsi. È stato così per Perla Vatiero, la quale ha trovato un momento di relax per esprimere tutto il suo disappunto nei confronti dei genitori con Paolo e Letizia, i quali hanno provato a capire cosa fosse accaduto.

L’ex volto di Temptation Island ha sottolineato agli altri due concorrenti di esserci rimasta male per non aver ricevuto una lettera da parte dei genitori e della sorella. Perla, infatti, ha spiegato ai suoi compagni di avventura che è stata l’unica ad aver avuto in regalo per Natale solo un piccolo pensiero da parte della famiglia e niente più.

Perla ha sottolineato di essere nella casa del GF da un mese e mezzo e che si aspettava un gesto di affetto da parte dei genitori per le festività, che invece non è arrivato. “Almeno dire se sono fieri di me o no”, ha affermato la Vatiero, spiegando che qualcuno avrebbe potuto mostrarle più vicinanza visto il periodo che ha attraversato.

Paolo e Letizia hanno provato a capire quali siano state le ragioni per cui la famiglia non si è spinta oltre al classico biglietto di auguri di Natale, ma non sono riusciti a dare una soluzione che potesse convincere Perla, la quale è apparsa visibilmente contrariata e delusa. Staremo a vedere se nelle prossime puntate riceverà una sorpresa da parte di qualcuno.