Ha fatto ballare il mondo intero con le sue canzoni, ma che fine ha fatto oggi Alexia?

Alexia ha fatto ballare il mondo intero e ha avuto una carriera strepitosa, per poi scomparire dalla scena. Che fine ha fatto? Scopriamo il motivo del suo allontanamento.

Dotata di una grinta straordinaria, un carisma incommensurabile e, soprattutto, una voce calda e potente, la cantante Alexia è stata un’ icona musicale degli anni Novanta e Duemila.

Brani come “Summer Is Crazy”, “Uh la la la”, “The Music I Like”, “Happy” e “Goodbye” l’hanno resa celebre non solo in Italia ma ha scalato le classifiche europee e venduto oltre 6 milioni di dischi. La sua carriera sembrava inarrestabile. L’apice del successo è arrivato nel 2003, quando si piazzò al primo posto al Festival di Sanremo con il pezzo “Per dire di no” nella sezione Big.

Già l’anno precedente era riuscita a salire sul podio della prestigiosa kermesse con l’altrettanto celebre canzone “Dimmi come…”. Alexia (il cui nome all’anagrafe è Alessia Aquilani), originaria di La Spezia, ha pubblicato ha pubblicato 14 album ed è riuscita a trasformare i suoi brani in veri e propri tormentoni che, ancora oggi, sono ricordati con allegra nostalgia, soprattutto dalla generazione del Millennials.

Ricordate la cantante Alexia? Che fine ha fatto e come mai la sua carriera subì uno stop

La carriera di Alexia subì improvvisamente un arresto. In molti si sono chiesti cosa le sia successo e come mai sia sparita dalla luce dei riflettori.

In realtà, non c’è nulla di particolarmente tragico o misterioso. È stata la stessa artista a precisare il motivo. In diverse interviste ha raccontato che, dopo un periodo di crisi, si è resa conto che non desiderava il successo ma il calore di una famiglia. Nel 2005 ha sposato Andrea Camerana (nipote di Giorgio Armani da parte di madre e trisnipote di Gianni Agnelli), dal quale ha avuto due figlie.

Ha decisamente ridimensionato le sue apparizioni rispetto al passato, tuttavia non è uscita totalmente fuori dai radar. Nel 2015 ha pubblicato l’album “Tu vuoi se puoi”. Ha anche ricoperto il ruolo di ospite fisso durante la trasmissione di Rai 1 “I migliori anni”, condotta da Carlo Conti. Nel 2017, in occasione dei suoi 50 anni, ha rilasciato il singolo “Beata Gioventù”, anteprima del nuovo disco, “Quell’altra”.

Negli ultimi anni ha collaborato con i rapper Achille Lauro e Capo Plaza con il brano “You and Me”. Inoltre, ha preso parte alla prima edizione del programma di Mediaset “Star in the Star” (condotto da Ilary Blasi) vestendo i panni di Michael Jackson e conquistando il terzo posto.