Lei è la sorella di una delle attrici più amate, sono identiche: l’avete riconosciuta? Bellissime entrambe

La ragazza ritratta nella foto è la sorella di una delle attrici più apprezzate del cinema nostrano. L’avete riconosciuta?

Questa splendida giovane donna è stata fotografata in uno dei giorni più importanti della sua vita. Ha conseguito infatti la laurea e al momento della proclamazione accanto a lei c’era anche sua sorella, una famosa e bellissima interprete italiana. La ragazza, con dedizione e sacrificio, ha concluso il suo percorso di studi presso l’Università di Milano laureandosi alla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.

L’attrice, per omaggiare il traguardo della sua sorellina, ha postato una carrellata di scatti su Instagram ed in pochi giorni hanno fatto incetta di like, raggiungendo i 36.689 pollici in su. Un grande traguardo per la giovane, che somiglia tantissimo all’interprete. Avete capito di chi si tratta?

Chi è questa splendida neo dottoressa? L’avete riconosciuta?

Osservando la foto è facile comprendere che si tratta della sorella più piccola di Matilde Gioli, Eugenia. Le due sono letteralmente uguali! Come accennato, l’attrice milanese ha deciso di omaggiare sua sorella, che è divenuta una dottoressa. In tantissimi hanno fatto i complimenti ad entrambe per il legame forte che le unisce.

Classe 1989, Matilde Gioli ha conseguito il diploma presso il liceo classico ed è laureata in Filosofia all’Università Statale di Milano. In pochi sanno che nel suo passato ci sono delle vicende che l’hanno profondamente segnata. Infatti a soli 16 anni ha rischiato di perdere l’utilizzo delle gambe poiché è stata coinvolta in un incidente, per via del quale sarebbe potuta rimanere paralizzata.

Si trovava in un parco acquatico quando un ragazzo di quasi 100 kg le è caduto addosso in modo accidentale procurandole la rottura di cinque vertebre. È stata ricoverata per circa sei mesi e per i due anni successivi ha indossato un busto di ferro per la riabilitazione. In seguito a questa brutta esperienza, ha cominciato a praticare nuoto a livello agonistico. Purtroppo a 23 anni ha subito un duro contraccolpo: suo padre è morto a causa di un tumore al cervello.

Per quanto concerne la sua vita sentimentale, oggi l’attrice è serena ed appagata accanto al suo compagno Alessandro Marcucci, un istruttore di equitazione. Nei loro progetti ci sono il matrimonio e i figli. Proprio riguardo a quest’ultimo capitolo, in una recente intervista che ha rilasciato per Vanity Fair, Matilde ha dichiarato: “Apriamolo, sono pronta anche per loro. Ho un senso materno fortissimo da quando, fin da ragazzina, mi prendevo cura dei miei due fratelli più piccoli. Non mi tirerei indietro nemmeno di fronte a un’adozione”.