Non solo Prof di Amici, ma anche opinionista: quanto guadagna Anna Pettinelli?

Anna Pettinelli è nota per essere un’insegnante di Amici, ma anche un’affermata opinionista della televisione. Quanto guadagna?

Anna Pettinelli è, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi televisivi del momento. Dopo un anno di pausa, è tornata a gran richiesta nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante, dove ha ricominciato a seguire alcuni ragazzi dell’edizione corrente, ma soprattutto ha ripreso le sue famosissime liti con Rudy Zerbi, che in questi anni hanno intrattenuto molto il pubblico italiano.

Anna è un’appassionata di musica da sempre, infatti sappiamo bene che lavora anche in radio, proprio per questo motivo ha orecchio e ed è in grado di dire cosa può piacere al pubblico e cosa no. Infatti negli anni è riuscita a scoprire dei veri e propri talenti, i quali sono riusciti a riscuotere successo: per citarne uno, Aka7even, che dopo la scuola di Amici è arrivato pure al Festival di Sanremo. Insomma, la Pettinelli ad oggi può ritenersi davvero orgogliosa del lavoro che ha fatto all’interno della scuola.

Anna Pettinelli, non solo professoressa di Amici: quanto guadagna per fare l’opinionista in tv

Ma la professoressa non si dedica esclusivamente ad Amici, né alla radio: Anna, infatti, è impegnata anche come opinionista in televisione. Per diversi anni l’abbiamo vista nello studio de La Vita in Diretta, dove ha sempre dato i suoi pareri riguardo numerose tematiche, e lo avrebbe fatto anche il prossimo febbraio in occasione del Festival di Sanremo, se solo non avesse deciso di accettare una proposta decisamente molto più vantaggiosa.

Anna, infatti, ha colto l’opportunità di fare l’opinionista non più su Rai Uno ma su Canale Cinque, nella trasmissione condotta da Myrta Merlino, Pomeriggio 5, che in questi mesi ha cambiato completamente faccia dopo l’addio a Barbara D’Urso.

Ma perché la Pettinelli ha accettato la proposta di spostarsi definitivamente in Mediaset? La risposta è che per fare l’opinionista su Rai Uno prendeva circa 300 euro al giorno, mentre il suo stipendio in questo caso è stato molto più che raddoppiato. Infatti la Mediaset le ha offerto ben 1000 euro: per questa ragione Anna ha fatto le valigie volentieri. Tra l’altro è una rete su cui lavora già molto per via di Amici, quindi era arrivato anche il momento che questo trasferimento venisse ultimato del tutto.