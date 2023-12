Qui era solo un tenero bambino, oggi è uno dei Prof più temuti di sempre: lo riconosci?

Questo scatto ritrae colui che è oggi diventato uno dei professori più amati, ma anche più temuti di sempre: ecco chi è.

Se si guarda meglio la fotografia si può senz’altro riconoscere l’identità del bambino. All’epoca ancora non sapeva chi sarebbe diventato, nonostante dentro di sé aveva già una montagna di sogni. Di certo il suo amore per quello che fa stava già crescendo in lui, tanto che non è mai andato via e lo ha fatto diventare l’amatissimo personaggio televisivo che viene oggi seguito da migliaia di persone.

Anche l’aspetto non è cambiato di molto, e quello sguardo vispo è ancora uno dei suoi tratti distintivi. Si tratta proprio di lui.

Qui era solo un bambino, oggi è amatissimo da tutti: avete capito chi è?

Il piccolo della foto oggi è un professore di Amici molto amato, ma altrettanto temuto dai suoi allievi. Alle sue spalle ha una cultura e una preparazione musicale non indifferenti e, nel corso della sua carriera, ha fatto tanta strada per arrivare fin qui. Nato nel 1969 a Lodi, si è infatti trasferito a Santa Margherita Ligure quando aveva solo tre anni, e lì i suoi familiari hanno iniziato a gestire un albergo. La passione per la musica nasce in lui durante la gioventù, quando decide di diventare disc jokey nella discoteca Covo di Nord Est e presso Radio Tigullio. A questo punto avrete capito di chi si tratta: è proprio Rudy Zerbi.

Ha successivamente frequentato il Liceo Linguistico a Rapallo e si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano. Dopo diverse esperienze radiofoniche, ha avuto inizio l’attività di talent scout e di produttore discografico presso la Sony Music. Dopo la sua uscita di scena dall’azienda, è entrato nel cast di Amici come insegnante e da lì non è più andato via. Negli anni, numerose sono state inoltre le sue esperienze televisive.

Nel 2010 è entrato nella giuria di Italia’s Got Talent e, nel 2014, di Tu sì que vales. Di lui si sa inoltre che è papà di quattro figli, nati da relazioni con diverse donne. La sua prima moglie è stata Simona e da lei ha avuto Tommaso e Luca; c’è poi stata la storia con Carlotta Miti, che gli ha dato la gioia di diventare papà di Edoardo. Dalla relazione con Maria Soledad Temporini, invece, è nato il figlio più piccolo Leo. Oggi è tra i personaggi più amati del mondo televisivo italiano.