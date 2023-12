Roberta Di Padua, prima di Uomini e Donne stava con lui: chi è e cosa fa l’ex compagno (e padre di suo figlio)

Prima di approdare a Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha avuto una relazione molto importante: ecco chi è il suo ex compagno, nonché padre di suo figlio.

Roberta Di Dadua è una delle dame più apprezzate di Uomini e Donne, il dating show condotto dalla celeberrima Maria De Filippi. È nata a Cassino il 13 luglio del 1982 sotto il segno del Cancro ed è molto amata dai telespettatori, sia per la sua prepotente bellezza che per il suo caratterino tutto pepe. La donna è tanto legata alla sua famiglia d’origine ed ha un figlio che adora, nato dalla sua precedente relazione con l’imprenditore Giuseppe D’Aguanno.

La dama, in questa edizione del dating show, è più chiacchierata che mai poiché sul trono rosso più ambito della televisione nostrana siede l’acerrima nemica, Ida Platano. Tra loro non vi è un rapporto sereno poiché entrambe hanno vissuto una relazione con l’ex cavaliere del trono over, Riccardo Guarnieri. In seguito, Roberta ha avuto una breve conoscenza con Alessandro Vicinanza, l’uomo che per un anno è stato sentimentalmente legato alla Platano.

Trono Over, Roberta Di Padua è la protagonista di questa edizione

Per questo motivo tra di loro ci sono dei vecchi dissapori e dei rancori non elaborati, soprattutto da parte di Ida, la quale ha affermato senza mezze misure di nutrire un’insofferenza nei confronti di Roberta. Nel corso di una puntata passata tuttavia tra le due c’è stato un abbraccio, che sembrerebbe aver suggellato la quiete, almeno momentaneamente. In tanti sostengono che in realtà la pace non sia affatto destinata a durare, infatti Alessandro è tornato nello studio di Canale 5 ed ha manifestato il suo interesse proprio per la dama di Cassino.

I fan che conoscono bene Ida sono certi che la tronista non si tratterrà dal dire la sua e che dunque in studio ci saranno molte discussioni. Una previsione che sembrerebbe essere attendibile. Per scoprire dunque se tra Ida e Roberta sia giunta finalmente la calma o se si scontreranno ancora non resta che attendere la messa in onda della prossime puntate del talk sui sentimenti più famoso di Canale 5.

Sebbene oggi Roberta sia seduta tra le fila del trono over per cercare l’uomo dello sua vita, che sappia travolgerla e farla sentire apprezzata nel profondo, in passato ha avuto una relazione con Giuseppe D’Aguanno, fratello dell’ex tronista Federico. I due sono genitori di Alex, venuto al mondo nel 2013. Hanno uno splendido rapporto basato sulla stima e sulla considerazione reciproca. Sono uniti da un vincolo che non si spezzerà mai, quello genitoriale, e conservano un bel ricordo del loro amore.