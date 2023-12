Altro che crisi! Pierpaolo Pretelli mette tutti a tacere: il gesto per Giulia Salemi

Sono trascorsi tre anni da quandosi sono scambiati un lungo bacio sotto al vischio del Grande Fratello Vip: l’inizio di un amore che, fin dal principio, è stato come quelli delle commedie romantiche che guardiamo a Natale in televisione e che ci fanno sempre sorridere. Da allora, come dicevamo, è passato diverso tempo e sulla coppia, negli ultimi mesi, se ne sono dette veramente tante.

Subito dopo la fine del programmi, i due decisero di andare a vivere insieme e di cominciare così la loro avventura, che ha anche subito numerosi punti di arresto, come accaduto lo scorso anno e raccontato proprio da Giulia. In quel periodo stava lavorando in qualità di opinionista all’interno dello stesso reality show che l’ha vista raggiungere il successo tra una partecipazione e l’altra.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la sorpresa che ha smentito le voci sulla crisi

Da quel momento in poi, Giulia e Pierpaolo hanno deciso di preservare la loro storia d’amore tenendola lontana dai social il più possibile, ma ovviamente questo ha fatto discutere. Infatti, ogni cosa che non è stata mostrata sul web, è stata motivo di polemica per gli utenti che più volte si sono ritrovati ad ipotizzare una nuova crisi. Ma le cose stanno davvero così? A quanto pare, come vi dicevamo, si tratta semplicemente del desiderio di avere un po’ di privacy e nient’altro.

Ad alimentare le voci su una loro presunta rottura, tuttavia, è stato il fatto che sia Pierpaolo che Giulia hanno deciso di trascorrere le festività separati, entrambi con le loro rispettive famiglie. A questo punto, sul web tutti li avevano dati per spacciati e avevano immaginato che sicuramente tra i due ci fosse una crisi di cui non stavano parlando.

In seguito è arrivata la smentita, più chiara e lampante che mai. Su Instagram, infatti, è stato pubblicato un video in cui Pierpaolo fa una sorpresa alla sua fidanzata. Mentre lei è al ristorante con la sua famiglia, d’improvviso si vede arrivare il ragazzo con un grade mazzo di rose. I due si abbracciano commossi, sotto gli sguardi felici dei parenti di Giulia.