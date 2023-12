Bonus da 200 euro al mese, scatta da gennaio 2024: come richiederlo

Dal mese di gennaio 2024 scatta il bonus da 200 euro al mese: ma in che cosa consiste e come si deve fare per poterlo richiedere?

Ci sono delle novità davvero interessanti per quello che concerne il 2024, in particolare dal punto di vista economico per gli italiani che stanno cercando di stringere sempre di più la cinghia per colpa dei prezzi elevati e degli stipendi che restano invariati a prescindere dal settore di riferimento.

Ebbene, una notizia importante è quella che ha a che fare con il bonus che secondo le prime indiscrezioni dovrebbe essere disponibile quanto prima a partire dal prossimo mese di gennaio, si tratta di un totale di 200 euro, gli stessi che sono stati confermati dalla legge di Bilancio approvata dal governo Meloni.

Sicuramente una decisione che permetterà di fare tirare un bel sospiro di sollievo a moltissime persone, ma entriamo nella questione e scopriamo chi potranno essere i beneficiari e come dovranno fare per ottenerlo.

Bonus da 200 euro, quali sono i requisiti per ottenerlo?

Come detto prima, l’incentivo da 200 euro sarà disponibile dal mese di gennaio. Si tratta del bonus benzina, tuttavia – come per ogni cosa – ci sono dei requisiti di cui tenere conto per poterlo ottenere. Infatti è sempre importante prestare attenzione alle modalità di richiesta e ai beneficiari dell’incentivo stesso.

“L’erogazione di questa agevolazione sarà gestita tramite un meccanismo aziendale, il che implica che potrebbe non essere accessibile a tutti i professionisti, dipendendo dalla decisione dell’azienda o del datore di lavoro” si legge nella nota ufficiale. E non è tutto, una questione importante è che il bonus non porterà con sé esenzioni contributive e dunque sarà concesso solo a livello fiscale.

Non finisce qua: per quello che riguarda i costi legati al carburante, invece, una cosa importante di cui tenere conto sono le spese familiari, specialmente se gli stessi si combinano con mutui e bollette. È fondamentale prestare attenzione e monitorare l’evoluzione della misura stessa.

Ad ogni modo, per quanto concerne lo stato attuale del bonus benzina da 200 euro è tutto confermato e le cose non dovrebbero cambiare, salvo che il governo possa apportare modifiche alle regole di assegnazione nei prossimi mesi. Per saperne di più non resta che attendere e vedere come si svilupperà il tutto. Una cosa è certa, per chi fosse interessato: gli occhi devono essere puntati al mese di gennaio e quindi con lo scavallare del nuovo anno.