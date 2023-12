Fedez e Annalisa, lite furiosa tra i due? Il gesto di lei fa preoccupare i fan

L’indiscrezione sta circolando sul web: non è chiaro per quale motivo la cantante abbia preso una simile decisione.

A febbraio la vedremo salire sul palco dell’Ariston per esibirsi nel suo brano Sinceramente, Annalisa è tra le concorrenti del prossimo Festival di Sanremo. “Non ci credo quasi manco io, voglio proseguire in questa nuova avventura. Non vedo l’ora” sono state le sue parole in merito alla partecipazione alla kermesse musicale. E i bookmakers la danno già come vincitrice.

Non poteva essere altrimenti, visti gli incredibili risultati che sta ottenendo di recente. Il suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice è diventato un vero e proprio fenomeno discografico, per non parlare dei singoli pubblicati nei mesi addietro. Tra questi, impossibile non citare Disco Paradise, che ha sfornato in estate insieme agli Articolo 31 e Fedez. Tuttavia, pare che con quest’ultimo i rapporti si stiano deteriorando.

Annalisa e Fedez hanno litigato? Il gesto della cantante sui social non passa inosservato

Il rapper è stato tra i primi a sfruttare la nuova funzione di Instagram, i canali broadcast, creando il Gruppettino Segretino. A moderarlo diverse persone a lui vicine, ovviamente la moglie Chiara Ferragni ma anche Annalisa e J-Ax, con i quali ha firmato la hit estiva Disco Paradise. E proprio da lì sarebbe partita l’indiscrezione secondo cui la cantante starebbe cercando di tagliare i ponti con Fedez.

Come riportato tempestivamente da Deianira Marzano sui social, infatti, Annalisa è stata rimossa dai moderatori del gruppo, scatenando i rumor sul web. “Lo strano mistero di Annalisa che abbandona il gruppetto di Fedez del quale era moderatrice”, scrive la nota influencer tra le stories pubblicate sul proprio profilo. Il caso si infittisce ma non trova conferme, almeno per ora, né dall’una né dall’altra parte.

Non è ben chiaro in realtà quale possa essere il motivo scatenante di un gesto del genere, forse Annalisa vuole scongiurare un eventuale danno di immagine derivante dallo scandalo dei pandori oppure semplicemente si sono evidenziate differenze di vedute insormontabili. Quel che è certo è che, in vista della cruciale partecipazione al prossimo Festival di Sanremo con il suo inedito non vuole sbagliare proprio nulla. Nessun dettaglio verrà lasciato al caso nelle settimane a venire.