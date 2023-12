Oroscopo 2024: gennaio inizia col botto per questi 3 segni zodiacali, soldi, amore e fortuna

L’Oroscopo per il 2024 ha parlato chiaro ed ha rivelato che gennaio inizierà con il botto per tre segni zodiacali sia per quanto riguarda i soldi, che in amore e fortuna.

Sono milioni le persone in tutto il mondo che alla fine dell’anno si intrattengono nel leggere che cosa dicono gli astri per i prossimi 12 mesi. Anche questa volta le stelle hanno indicato chi saranno quei segni zodiacali che avranno un inizio propizio.

Manca pochissimo alla fine del 2023 e in tantissimi si staranno chiedendo come andrà l’anno che sta per venire. Gli astrologi hanno sottolineato che sarà un inizio 2024 movimentato per alcuni segni zodiacali che potranno contare sul mese di gennaio per quanto riguarda i soldi, la fortuna e l’amore.

L’Oroscopo ha indicato che, in particolare, saranno 3 i segni che cominceranno l’anno nel migliore dei modi, mentre altri faranno un po’ più di fatica ma si riprenderanno nel corso dei mesi, per quanto riguarda il livello professionale ma anche sentimentale.

Oroscopo 2024: i 3 segni più fortunati a gennaio

Manca pochissimo e finalmente potremo brindare al nuovo anno con la speranza che sia migliore di quello appena trascorso. Le stelle hanno però già sottolineato quali saranno i 3 segni zodiacali più fortunati, ovvero quelli che partiranno con il piede giusto nel 2024.

I Toro avranno come pianeta alleato Giove, mentre contro non ci sarà nessuno. Scorgeranno diverse opportunità che si spalancheranno sulla loro testa con possibili successi, anche se non mancherà la fatica, dato che le soddisfazioni non arrivano da sole. Tuttavia, con calma il mese di gennaio potrà davvero essere strepitoso e pieno di cose concrete. Nel corso dei prossimi giorni ci saranno anche diverse occasioni di convincere e ammaliare gli altri.

I Capricorno potranno contare su Plutone a loro favore, con nessun pianeta avverso. Per loro saranno giorni importanti in cui avranno modo di tagliare traguardi desiderati e concentrarsi sugli obiettivi che li porteranno verso il successo. Sicuramente gennaio sarà il mese per osare e realizzare qualche sogno chiuso nel cassetto per troppo tempo. I prossimi giorni saranno ricchi di energia, intraprendenza, fascino e capacità di relazionarsi con le altre persone.

Al terzo posto troviamo i Leone i quali daranno priorità ai buoni propositi che ritengono urgenti da risolvere nel nuovo anno e che li spingeranno ad aggiustare pratiche sospese. Sarà un gennaio favorevole per risolvere alcune matasse intricate sotto ogni punto di vista, anche quelle economiche. Per i piaceri forti e positivi ci sarà il supporto delle amicizie di lungo corso.