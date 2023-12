Quanto costa la borsa Louis Vuitton di Emma Marrone? Prezzo folle

Emma Marrone sfoggia una borsa pazzesca firmata Louis Vuitton, ma quanto costa? Il prezzo fa girare la testa ai fan.

Con la sua voce inconfondibile, Emma Marrone si è ritagliata un posto di tutto rispetto nel panorama musicale italiano. Negli anni la cantante ne ha fatta di strada, arrivando a costruire un repertorio talmente ricco di successi da far impallidire chiunque nel suo stesso settore.

Dopo il grande successo ad Amici, per la Marrone si sono spalancate le porte della notorietà. La vittoria nel talent di Canale 5, infatti, ha fatto conoscere la cantante in tutta la penisola, regalandole uno stuolo di fan pronti a seguirla dappertutto, sia dal vivo che sul web.

Con il tempo la talentuosissima Emma è diventata una celebrità anche sui social, grazie non solo alle foto ma anche ai video che sempre più spesso condivide. Qui l’artista appare nei diversi momenti della sua vita, tra un evento mondano e una giornata di relax con parenti e amici. Proprio online è apparsa una foto che mostra la Marrone con indosso una borsa a dir poco pazzesca, ma quanto costa?

Emma Marrone, il prezzo della sua borsa è da capogiro

Negli anni la Marrone si è affermata come una cantante di successo, ma è anche diventata un’icona di stile a tutti gli effetti. Nel corso del tempo il suo look è cambiato parecchio e da ragazza acqua e sapone si è trasformata in femme fatale irresistibile. Ormai è difficile rimanere indifferenti di fronte agli outfit che la cantante sfoggia, e che riscuotono ogni volta parecchio successo.

Non fa eccezione un look con il quale la cantante è di recente apparsa sui social e che ha catturato l’attenzione di tutti per un motivo ben preciso: la borsa. Si tratta di una Louis Vuitton in pelle trapuntata di colore blu, con il logo frontale dorato e il doppio manico dello stesso colore. Secondo quanto riportato dall’account su Instagram @lookdavip, l’accessorio sfoggiata dalla Marrone ha un prezzo di ben 6000 euro.

Classe 1984, Emma Marrone ha attuato una vera e propria metamorfosi. Impossibile non notare la differenza con il passato, quando la cantante sfoggiava outfit casual ed appariva sempre in versione acqua e sapone. Oggi cura molto di più il suo aspetto, a partire dalla scelta degli abiti fino ai capelli e al make up, che ormai in tantissime copiano. A giudicare dalla valanga di reazioni sotto le foto e i video che la bella Emma condivide sul web, il suo cambiamento è piaciuto parecchio ai fan (e non solo).