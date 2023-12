Riesci a completare la sequenza numerica? Se sì la tua mente è molto acuta

Per completare la tabella bisogna trovare il giusto meccanismo. Solo i più abili porteranno a termine l’obiettivo.

Le persone sono sempre alla ricerca di nuovi passatempi per tenere allenata la loro mente. C’è chi predilige i giochi di parole e chi non può fare a meno di complessi test di logica. La sfida di oggi rientra proprio nella seconda categoria. L’obiettivo è quello di individuare il ragionamento alla base.

In apparenza, può sembrare facile, ma solo gli individui più attenti riusciranno ad avere la meglio. Si consiglia di procedere con calma, senza distrazioni. La fortuna, in questo caso, non potrà essere di aiuto. L’unico modo per trionfare è quello di usare le abilità a propria disposizione. Il divertimento è assicurato.

Nella tabella c’è un numero mancante: l’obiettivo è trovare la strategia per individuarlo

L’uso della logica aiuta a tenere la mente in allenamento. Stimola il ragionamento, incentiva determinate capacità e permette di osservare le cose da un altro punto di vista. Nella tabella della sfida sono presenti dei numeri. Nonostante questo, per risolvere il gioco, non è necessario essere in possesso di competenze matematiche avanzate. Le cifre sono otto e, al posto dell’ultima, compare solo un punto interrogativo. L’obiettivo è proprio quello di trovare il valore mancante.

In caso di insuccesso, non bisognerà scoraggiarsi. Sul web, infatti, ci sono tante sfide di questo tipo che consentono di mettersi alla prova. Potrebbe essere un’occasione anche per coinvolgere gli amici e la famiglia. Non è previsto alcun limite tempo, ma può essere inserito in autonomia, così da rendere le cose più interessanti.

La soluzione al test

I numeri nella tabella non sono stati inseriti a caso. Alla base, c’è un ragionamento ben preciso. Si consiglia di iniziare dai primi tre valori perché possono già fornire ottimi spunti di riflessione. Per la lettura, bisogna procedere in orizzontale. Secondo un occhio superficiale, tra il numero 1, il 4 e il 9 non c’è alcun collegamento. Basta, però, mettere in pratica qualche piccolo calcolo per capire di essere in errore.

Ecco quali sono le operazioni da eseguire:

Step 1: 1×1=1;

Step 2: 2×2=4;

Step 3: 3×3=9;

Step 4: 4×4=16;

Step 5: 5×5=25;

Step 6: 6×6=36;

Step 7: 7×7=49;

Step 8: 8×8=64;

Step 9: 9×9=81.

Ogni numero, partendo dall’1, deve essere moltiplicato per se stesso. Di conseguenza, al posto del punto interrogativo, va inserito l’81. Una volta individuato il meccanismo, saranno sufficienti solo pochi secondi per completare la sequenza. Esercizi mirati, con il tempo, porteranno a risultati davvero invidiabili. Così facendo, sarà difficile avere rivali in tali sfide.