Sai chi è questo bambino? Ha vinto Amici commuovendo tutta Italia con la sua storia

Il bambino che si vede nella foto ha vinto Amici ed ha commosso tutta Italia con la sua storia, lo avete riconosciuto? Ecco chi è.

In ventitré edizioni del programma condotto da Maria De Filippi ci sono stati altrettanti vincitori, che negli anni hanno avuto una brillante carriera nel mondo della musica e della danza.

Amici è uno dei programmi più longevi della tv, capace di unire più generazioni davanti il piccolo schermo. Un format che occupa l’intera stagione televisiva, dato che è organizzato in due fasi: il pomeridiano e il serale. È proprio questa struttura che spinge il pubblico a conoscere a fondo i suoi protagonisti, scoprire il loro passato ed empatizzare con la loro vita.

Il bambino che si vede nella foto è stato uno dei vincitori della trasmissione, parliamo di uno dei più amati dal pubblico. Quando è stato un allievo della scuola, il cantante ha fatto commuovere i telespettatori con la sua drammatica storia, entrando nel cuore di tutti.

È stato il vincitore di Amici, chi è il bambino nella foto

Il bambino che vediamo nella foto ha iniziato la sua carriera musicale nel 2008, l’anno in cui ha vinto Amici. Da quel momento in poi ha avuto un grandissimo successo, ma il momento più alto del suo percorso professionale è stato l’anno successivo, quando ha trionfato al Festival di Sanremo 2009.

Per chi non l’avesse ancora capito, stiamo parlando di Marco Carta, uno dei vincitori del talent show di Canale 5 più popolari. Nel corso della sua carriera artistica ha ricevuto un bel po’ di riconoscimenti. Ha all’attivo anche la partecipazione a L’Isola dei Famosi, la pubblicazione di un’autobiografia e un’esperienza come doppiatore del cartoon Impy Superstar – Missione Luna Park.

Marco è nato a Cagliari nel 1985 e ha parlato della sua famiglia d’origine in più di un’occasione. Durante la sua esperienza ad Amici, ha raccontato di quando ha perso la madre. La donna è morta quando aveva solo 10 anni perché era affetta da tumore e per questo è cresciuto con la nonna materna, che si è presa cura di lui e del suo fratello maggiore.

Il vincitore del programma di Canale 5 ha parlato anche del padre morto quando aveva 8 anni poiché malato di leucemia. A differenza della madre, Marco ha spiegato che non ha mai conosciuto il genitore perché l’uomo si è sempre rifiutato di incontrarlo in quanto aveva un’altra famiglia.