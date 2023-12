Spine di pesce incastrate in gola: fondamentale conoscere cosa fare subito, pochi lo sanno

Quando si mangia il pesce si può verificare un inconveniente, ovvero quello di trovarsi delle spine incastrate in gola. Ecco cosa fare per risolvere.

Alcune persone preferiscono mangiare il pesce solo al ristorante perché è già spinato e così non devono preoccuparsi di nulla. Può succedere, infatti, mentre si prepara un piatto in casa, che qualche spina rimanga e che accidentalmente venga ingerita.

Se le spine di pesce incastrate in gola sono sottili, queste quasi sicuramente verranno deglutite insieme al bolo. Altre volte, invece, la lisca può ferire la mucosa della faringe. Infine, in altri casi, se la dimensione della spina è molto grande, si possono verificare delle lesioni più gravi a carico ad esempio della tiroide, dopo che questa scende attraverso l’apparato digerente. Fortunatamente ci sono dei rimedi che si possono mettere in pratica per rimuovere le spine di pesce incastrate in gola.

Cosa fare quando si hanno delle spine di pesce incastrate in gola

Dopo aver mangiato del pesce, può accadere di provare la sensazione di avere delle spine incastrate in gola. A volte può trattarsi semplicemente di piccoli graffi provocati da queste; altre, invece, si potrebbe avere proprio una spina bloccata all’altezza delle tonsille o della faringe.

Erroneamente si pensa che mangiare del pane o delle caramelle gommose possa aiutare a rimuovere le spine di pesce incastrate in gola. In realtà questi rimedi possono solo farle penetrare ancora più in profondità nella mucosa. Se proprio si vuole consumare del pane, è sufficiente bagnarne la mollica con dell’acqua e mangiarla ammorbidita.

Ci sono altri rimedi casalinghi più efficaci per far andare via le spine incastrate in gola. Per prima cosa si può ingerire dell’olio di oliva che, avendo proprietà lubrificanti, può aiutare la spina a scendere verso lo stomaco. Anche una miscela di acqua e aceto può facilitare il distaccamento delle spine dalla gola e la loro discesa.

In alternativa, si può bere dell’acqua leggermente salata tutta d’un fiato. Questi sono semplici rimedi da provare in caso di piccole spine di pesce ingerite accidentalmente. Se però la situazione è più grave o non si riescono ad eliminare, il consiglio è quello di consultare un medico al più presto per risolvere il problema efficacemente.