Stefano De Martino, la gioia inattesa dopo il periodo burrascoso: colpo di scena

Un momento d’oro per Stefano De Martino dopo il periodo burrascoso: per lui ci potrebbe essere un colpo di scena inatteso. Ecco di che cosa si tratta.

Il conduttore italiano è uno dei protagonisti della scena televisiva. Dopo il programma in prima serata su Rai 2, ora è pronto per girare l’Italia con il suo spettacolo teatrale, ma nel suo futuro ci potrebbe essere una splendida novità.

Il periodo burrascoso attraversato da Stefano De Martino è legato alla sua vita privata, dato che negli ultimi mesi è stato al centro del gossip per via della sua separazione definitiva da Belen Rodriguez, la madre di suo figlio Santiago. Un addio che ha fatto discutere, soprattutto dopo l’intervista della showgirl argentina a Mara Venier.

Se dal punto di vista sentimentale le cose sono sempre un po’ altalenanti, l’ex allievo di Amici può contare su una brillante carriera nel mondo dello spettacolo. Ormai Stefano è indirizzato verso la strada della conduzione e da diverse settimane circola il suo nome tra i papabili conduttori del Festival di Sanremo 2025.

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2025: l’indiscrezione

Amadeus terminerà la sua avventura sul palco del Festival di Sanremo il prossimo 10 febbraio 2024, lasciando così la possibilità a qualcun altro di mettersi al timone della competizione canora. Dopo il successo del programma Da Natale a Santo Stefano, alcuni utenti social hanno avanzato l’ipotesi di vedere Stefano De Martino all’Ariston.

A dir la verità, si tratta di una notizia che circola già da qualche mese ed è stata una delle domande che Francesca Fagnani, nel corso della prima puntata di Belve, ha posto al conduttore. La giornalista ha incalzato il collega chiedendogli che cosa farebbe nel caso in cui i vertici Rai dovessero pensare a lui per la conduzione di Sanremo.

È sullo sgabello più famoso della tv che Stefano ha sottolineato che spera per il momento che non glielo chiedano perché accetterebbe la proposta di condurre la kermesse, in quanto faticherebbe nel dire di “no” al programma più importante della televisione italiana.

Si tratta però solo di un’indiscrezione, dato che per il momento ancora non si sa nulla su chi prenderà il posto di Amadeus nel 2025. Sicuramente il nome di De Martino è tra i papabili nella lista, ma insieme a lui ce ne sono molti altri pronti per quel palcoscenico che fa gola a tantissimi personaggi dello spettacolo.