Amici, l’allievo sbotta (di nuovo) con Rudy Zerbi: “Non ci sto proprio”, stavolta rischia grosso

L’allievo di Amici ha sbottato di nuovo con Rudy Zerbi. Il ragazzo ha spiegato che questa volta non ci sta e ora rischia grosso: ecco che cosa è successo.

Gli ultimi giorni dell’anno sono stati di alta tensione all’interno della scuola più famosa della TV. Uno degli allievi ha avuto una discussione accesa con il prof di canto, che lo ha ripreso in più di una occasione.

Più ci si avvicina al serale e più gli animi si fanno accesi all’interno della scuola di Amici. La trasmissione, arrivata alla sua trentatreesima edizione, sta per entrare nel nuovo anno e con esso la classe si inizierà a restringere: solamente in pochi riusciranno ad arrivare alla fase finale.

Probabilmente proprio per la tensione così alta e con la pressione di dover dimostrare il massimo in ogni momento, alcuni allievi hanno mostrato un atteggiamento ostile nei confronti dei loro insegnanti. L’ultimo faccia a faccia è stato quello tra Holden e Rudy Zerbi, protagonisti di un’altra discussione.

Amici 23, provvedimento disciplinare per Holden: la decisione di Zerbi

Sembra proprio che in questi giorni Rudy Zerbi e Holden non trovino un punto d’incontro. Ora, a far litigare i due, è stato il ritardo nella scelta dei brani da parte dell’allievo che si è giustificando dicendo di aver avuto a disposizione solo 15 minuti per selezionare le canzoni nell’elenco, un’affermazione poi smentita dalla redazione del programma.

Zerbi ha sottolineato come c’è sempre un problema con Holden, che ha accusato il professore di avere verso di lui un trattamento ingiusto. La situazione è rapidamente precipitata quando Rudy ha deciso di optare per un provvedimenti disciplinare nei confronti del ragazzo, dopo che quest’ultimo è stato sorpreso a utilizzare Internet.

Il professore ha poi criticato Holden di non avere metodo di studio e per questo ragione ha scelto di punirlo dandogli delle ore aggiuntive di lezione per assistere a quelle di Petit e Mew. Lo scontro tra allievo e insegnante non è finito qui, ma è proseguito per diversi minuti, dove il giovane cantante è rimasto fermo sulla sua posizione.

Tra Zerbi e Holden, dunque, le cose sono precipitate da quando il cantante si è rifiutato di preparare il brano natalizio da portare in puntata. Da quel momento in poi pare che i rapporti non siano stati più gli stessi e ogni cosa li porta a discutere. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.