Belen Rodriguez, nuovo sgarro a De Martino: il gesto non sfugge durante il viaggio in Argentina

Continua la guerra tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La showgirl non perde occasione per punzecchiare l’ex marito.

Ormai non si fa altro che parlare di loro a causa della burrascosa separazione. Quella composta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata una delle coppie più amate di tutti i tempi, ma di recente la loro storia d’amore è giunta al capolinea.

A svelarlo è stata proprio la showgirl argentina che, dopo un lungo periodo di assenza dai social, è tornata in tv. Ospite nel salotto di Mara Venier, la Rodriguez ha parlato del difficile periodo di depressione e dell’allontanamento da De Martino, accusato di averla tradita più volte nel corso del loro matrimonio.

La bella Belen sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Elio Lorenzoni, l’imprenditore con il quale fa coppia fissa ormai da mesi. Negli ultimi giorni la showgirl è volata in Argentina insieme alla sua famiglia per passare le vacanze di Natale, condividendo foto e video del viaggio sui suoi canali social. Proprio qui i followers più attenti hanno potuto notare una frecciatina a De Martino, di che cosa si tratta?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è guerra sul web?

Amatissima sui social, qui Belen non manca mai di condividere foto e video che la vedono protagonista nei diversi momenti della sua vita. Recentemente ha condiviso anche le immagini del viaggio in Argentina, dove si è recata insieme ai figli Santiago e Luna Marì. Proprio il primogenito, nato dal matrimonio con Stefano De Martino, è finito al centro dell’attenzione per quanto riguarda un dettaglio: la maglietta.

Come si vede dalle immagini apparse sui social, il piccolo Santiago indossa una maglietta da calciatore, con tanto di nome e numero sulla schiena. Ad attirare gli sguardi dei followers è stato proprio il cognome scritto sulla maglia. Sul dorso della t-shirt che indossa Santiago si legge Rodriguez, accompagnato dal numero 11. La frecciatina a De Martino è più che palese, dal momento che non ci sono giocatori corrispondenti a quel nome e a quel numero.

Belen è finita nell’occhio del ciclone anche per quanto riguarda l’altra figlia, la piccola Luna Marì. La bimba è nata dalla breve relazione che la Rodriguez ha avuto con Antonino Spinalbese, terminata per poi tornare con De Martino. Proprio Spinalbese ha accusato l’ex compagna di aver portato la bimba all’estero senza il suo consenso, scatenando una vera e propria polemica sul web. La risposta della Rodriguez non è tardata ad arrivare, lasciando tutti con il fiato sospeso per come si concluderà la vicenda.