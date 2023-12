Cosa succede al nostro corpo se non facciamo la doccia per giorni

I ricercatori hanno svolto delle indagini sulla mancanza di igiene. Ecco cosa succede se si rinuncia alla doccia.

La cura dell’igiene personale è fondamentale. Rispetto al passato, le persone sono maggiormente attente a questo aspetto. In commercio, inoltre, ci sono sempre più prodotti volti a tali scopi. Basta entrare in qualsiasi supermercato per avere l’imbarazzo della scelta. In un mondo dove non si fa altro che parlare di pulizia, presentabilità e rispetto, tuttavia, è facile interrogarsi sulle conseguenze della mancanza della doccia quotidiana.

Non si tratta di un’eventualità da escludere a priori. Può capitare, infatti, che anche gli individui più attenti debbano rinunciare, per breve tempo, a questa abitudine. Gli esperti hanno condotto delle ricerche per analizzare la questione.

Dire addio alla doccia può essere molto pericoloso per la salute: le conseguenze

Trascorrere del tempo sotto l’acqua calda è un’abitudine rigenerante e rilassante. Ci sono persone che non riescono ad andare a dormire se prima non hanno messo in pratica questa strategia. Ovviamente, per stare bene con se stessi ed essere accettati dalla società, la pulizia è fondamentale. In caso contrario, si rischia di risultare sgradevoli. Gli esperti, attraverso alcune dettagliate ricerche, hanno provato ad analizzare cosa accade se, per due o tre giorni, non ci si lava.

Il corpo, con il passare del tempo, inizia a risentirne. La pelle, in particolare, può andare incontro ad infezioni per via della crescita incontrollata di funghi e batteri. La sporcizia, il sudore e le cellule morte aprono le porte a cattivi odori, irritazioni e abrasioni. Tra le conseguenze più allarmanti vi è lo sviluppo della dermatite neglecta. Si manifesta con macchie scure davvero difficili da eliminare. In questi casi, è necessario correre subito ai ripari per non rischiare di aggravare la situazione.

In generale, le zone più a rischio sono i genitali, le ascelle, la bocca, gli occhi e il viso. Le pieghe della cute, già di per sé, sono soggette ad accumulare un numero maggiore di batteri. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini, però, individui eccessivamente fragili possono sviluppare delle vere e proprie patologie.

Nonostante ciò, non bisogna esagerare con le docce. La cosa migliore è quella di provare a mantenere un giusto equilibrio. L’acqua e i saponi, infatti, possono eliminare il film idrolipidico che ricopre la cute. Si tratta di uno strato protettivo necessario per il benessere dell’organismo. La stessa cosa avviene con l’utilizzo di detergenti troppo aggressivi.