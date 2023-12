Era al fianco di Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che fine ha fatto oggi l’ex letterina Alessia Fabiani

È da tempo che Alessia Fabiani è assente dal mondo dello spettacolo e, in molti, si chiedono che fine abbia fatto l’ex letterina di Passaparola.

Alessia Fabiani è sicuramente una tra le più amate e celebri showgirl italiane degli anni ’90 e 2000. La donna tuttavia è completamente cambiata rispetto a com’era qualche tempo fa e, ad oggi, anche i fan più accaniti avrebbero difficoltà a riconoscerla.

Nonostante sia sparita dal palco per un po’ di anni e sappiamo davvero poco della sua vita, la sua attività sui social ci permette di capire meglio chi è diventata.

Alessia Fabiani esce allo scoperto: era sparita nel nulla

Tutti ricorderanno Alessia Fabiani come una showgirl molto importante e letterina di Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti. Non tutti sanno però che la donna ha preso parte a tantissimi altri programmi televisivi.

Alessia Fabiani nasce all’Aquila il 10 dicembre 1976, ma oltre a questo sappiamo ben poco riguardo la sua infanzia. Al contrario, la sua vita da adulta e la sua carriera sono piuttosto note a tutti quanti. Entra nel mondo dello spettacolo quando è ancora molto giovane, quasi una bambina. La giovane infatti ha recitato nella famosissima sitcom Orazio, dove ha interpretato la figlia dei protagonisti, ovvero Simona Izzo e Maurizio Costanzo.

Ed è proprio da lì che comincia anche la sua carriera da modella. Alessia riesce a vincere un concorso di bellezza famosissimo all’epoca, chiamato Bellissima. Grazie a questo piccolo traguardo, la Fabiani riesce ad aprirsi molte porte, tra cui quella con l’agenzia di moda di Riccardo Gay. Tramite questo contratto la giovane inizia a lavorare nel mondo dello spettacolo, ma soprattutto nei programmi targati Mediaset. Dopo di che ottiene moltissimi incarichi, tuttavia quello che gli garantisce la fama è il ruolo di letterina in Passaparola.

All’inizio degli anni 2000 la Fabiani comincia a partecipare ad altre trasmissioni. Nel 2003 partecipa come tronista a Uomini e Donne e prende parte al musical Finalmente mi sposo di Marco Lapi. Successivamente nel 2005 è protagonista, insieme a Massimo De Luca, a Pressing Champions League. In seguito a questa esperienza torna come showgirl nel programma Guida al Campionato e nel frattempo sperimenta la vita da attrice grazie al film Piper di Carlo Vanzina.

La sua carriera purtroppo si interrompe nel giugno 2007, quando viene coinvolta dal Frank Di Maio nella famosa inchiesta Vallettopoli. Da un po’ di anni, ormai, la Fabiani è assente dal mondo dello spettacolo e per questo motivo in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. In realtà il motivo è abbastanza semplice: è diventata mamma. Ovviamente, si tratta di un lavoro difficile e per questo la showgirl ha deciso di prendersi del tempo per stare con la sua famiglia.