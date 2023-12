Forse non lo ricordi, ma Gianni Sperti anni fa fece preoccupare l’Italia intera: accadde tutto in diretta tv

Che cosa è successo a Gianni Sperti? Anni fa l’ormai ex ballerino ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan.

Quello di Gianni Sperti è ormai diventato uno dei nomi più celebri in assoluto. Nel corso degli anni l’artista originario della Puglia ne ha fatta di strada, affermandosi prima come ballerino e poi come vera e propria star della tv.

Con il suo talento incredibile, Gianni Sperti ha fatto sognare migliaia di fan quando era un ballerino di fama nazionale. Impossibile dimenticarlo nella scuola di Amici, dove ha vestito i panni di professionista per parecchio tempo. Oltre al talent di Maria De Filippi, ha conosciuto la grande fama anche grazie a programmi amatissimi tra cui La sai l’ultima? Speciale, Buona Domenica e tanti altri ancora.

Oggi tutti lo conoscono come il volto per eccellenza di Uomini e Donne, dove ricopre il ruolo di opinionista dal lontano 2003. Al suo fianco, come al solito, ci sono Tina Cipollari e Tinì Cansino, che commentano tutto ciò che accade nello studio di Maria De Filippi. Eppure in passato Sperti ha fatto parecchio preoccupare i suoi fan per un episodio avvenuto proprio in uno dei programmi dell’amata conduttrice, ma di che cosa si tratta?

Gianni Sperti, quell’episodio che ha terrorizzato i fan

L’accadimento in questione risale a parecchi anni fa e, per la precisione, ai primissimi del 2000. All’epoca Sperti era tra i ballerini professionisti di Amici ed aveva il compito di esibirsi da solo o insieme agli allievi nelle puntate del rinomato talent. Proprio in una di queste è successo qualcosa che è difficile dimenticare.

A rievocare l’episodio del passato è stato un video apparso su TikTok e condiviso dall’account @_diem, che mostra un giovane Gianni ai tempi della sua carriera ad Amici. Qui il ballerino pugliese si esibisce insieme a due colleghi, ma qualcosa va storto. Al momento della presa, Sperti non riesce a compiere un giro completo, atterrando di forza sul pavimento e battendo con il petto. Da grande professionista qual è, ha proseguito con la coreografia, facendo preoccupare parecchio i presenti in studio e non solo.

Classe 1973, Gianni Sperti vanta un’incredibile carriera alle spalle. Oggi l’ex ballerino e opinionista è una star a tutti gli effetti, complici la simpatia e la trasparenza che da sempre lo contraddistinguono. Amatissimo anche sul web, qui dà il meglio di sé per mezzo non solo delle foto ma anche dei video che condivide con i numerosi fan che lo seguono.