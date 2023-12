La tessera sanitaria può essere usata anche se è scaduta, ecco come

La tessera sanitaria si può utilizzare anche quando è scaduta? Quali sono le regole in merito alla questione e come funziona? Scopriamolo.

È davvero impossibile non possedere una tessera sanitaria al giorno d’oggi. Oltre a valere come documento, ormai è diventata fondamentale per la vita di tutti i giorni, a prescindere da chi la usa e dal motivo per cui si sceglie di esibirla.

In ogni caso, potrebbe succedere di rendersi conto di avere in mano una tessera scaduta e di non essere stati ancora forniti della nuova da parte dell’Agenzia delle Entrate: una situazione incresciosa per la quale non si può fare nulla, se non aspettare di riceverla.

E da qui la domanda in questione. È possibile utilizzare il documento anche se scaduto e, se sì, in che modo lo si può usare? Partiamo dal presupposto che è valida allo stesso modo e può andare bene per diverse operazioni. Ma entriamo nel merito.

Tessera sanitaria, è valida anche se scaduta: come si può utilizzare

La prima cosa di cui tenere conto è che la tessera sanitaria è utilizzabile anche quando è scaduta e, quindi, per alcune attività è possibile usufruirne, a differenza di altri documenti di identità per cui non vale lo stesso principio.

Tanto per cominciare, si può usare come certificazione del codice fiscale e lo si può fare perché sul documento è presente il numero in questione, che non cambia indipendentemente dalla scadenza ed è univoco ed assegnato al momento della registrazione presso l’ufficio anagrafe. Ma non finisce qua, la tessera sanitaria può essere utilizzata anche nelle farmacie e nelle strutture sanitarie che devono acquisire il sopracitato codice.

Insomma, sono tanti i settori in cui il documento – anche se scaduto – può essere usato. Di conseguenza, nel caso in cui vi trovaste in una situazione del genere, non dovete mai farvi prendere dal panico, ma continuare a fare le cose di tutti i giorni, aspettando che arrivi quello nuovo. Infine, per la tessera sanitaria online, ciò che bisogna sapere è che è utile per il numero identificativo del documento, lo stesso che in passato è servito per potere prenotare il vaccino anti-Covid19.

Anche se in questo caso è necessario avere sempre a portata di mano il proprio Spid. Ad ogni modo, la risposta è servita: la tessera sanitaria, al contrario di altri documenti, può essere utilizzata se scaduta e dunque per nessuna ragione va tagliata o lasciata in un cassetto.