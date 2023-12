Matrimonio in casa Uomini e Donne, l’ex protagonista dice sì: è pronta al grande passo

I fan di Uomini e Donne non stanno più nella pelle: a breve ci sarà un matrimonio. La dama ha detto sì! La notizia è virale.

Uomini e Donne è il talk sui sentimenti più famoso della televisione nostrana. Giunto alla sua ventiseiesima stagione, sfiora quotidianamente picchi di share altissimi, segno inequivocabile del grande affetto che telespettatori nutrono nei confronti del format. Al centro della trasmissione c’è la ricerca dell’anima gemella, giovani e “over” si mettono in gioco per cercare un partner compatibile che possa cambiarli la vita in meglio. Nel corso degli anni hanno partecipato allo show sui sentimenti di Canale 5 migliaia e migliaia di uomini e di donne che con entusiasmo hanno cercato la loro metà.

I telespettatori sono rimasti in contatto anche con alcuni ex volti del programma, seguendoli sui profili social per restare sempre aggiornati circa le loro vicende quotidiane. Proprio di recente è balzata agli onori della cronaca una news che è circolata velocemente in rete ed ha sollevato gioia e felicità. Una coppia del format sta per convolare a nozze. Non appena l’indiscrezione è stata divulgata, in tantissimi hanno commentato il fatto augurando il meglio ad entrambi. Nonostante sia trascorso del tempo i fan l’adorano. Ma di chi si tratta?

Uomini e Donne, l’ex volto del dating show ha detto sì

In questi giorni non si fa che parlare di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che diventerà presto sposa. Si tratta di Ester Glam: i telespettatori della trasmissione condotta da Maria De Filippi la ricordano per essere stata una partecipante del dating show durante la stagione 2017- 2018. La giovane scese le scale per conoscere Paolo Crivellin.

Ester ha ricevuto la proposta di matrimonio il giorno di Natale dal suo amatissimo compagno, Luca Baldacci, che è uno chef. A divulgare la lieta notizia è stata proprio lei, attraverso la pubblicazione di alcune foto che ritraggono due bimbi, i quali hanno aiutato il loro papà nei preparativi. Un momento magico, dunque, per l’ex volto di Uomini e Donne.

In seguito a tanto dolore per la perdita dei due gemellini che portava in grembo, Ester si appresta a vivere uno dei momenti più felici della sua vita. Il 15 febbraio 2023 infatti ha tristemente annunciato che i cuori dei bimbi avevano smesso di battere. L’ex corteggiatrice ed il compagno hanno reagito anche grazie alla forza del loro amore ed oggi stanno per coronare il sogno di dirsi sì per sempre.