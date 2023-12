Qui bimba paffutella, oggi ha 62 anni ed è ancora la più bella della tv

La bimba ritratta in questa foto è oggi una delle donne più belle della televisione nostrana. L’avete riconosciuta?

Paffutella e tenerissima, la bambina protagonista di questo scatto in bianco e nero dal retrogusto amarcord è oggi una delle personalità più eclettiche del mondo dello spettacolo italiano. Ha cominciato a muovere i primi passi in televisione da giovanissima e, grazie alla prepotente bellezza e al talento, si è imposta senza fatica sulle scene televisive e cinematografiche. Per lungo tempo ha dominato le scene, per merito anche della sua sagacia e sottile intelligenza, nonché della sua capacità comunicativa chiara e puntuale.

Ha collezionato un successo dopo l’altro. Sguardo felino, pelle diafana e sorriso ammaliante: è una delle donne nostrane più conosciute al mondo. Avete capito di chi stiamo parlando? I fan della famosa attrice e conduttrice italiana l’avranno di certo riconosciuta. È certamente cambiata nel corso del tempo, ma gli occhi sono rimasti gli stessi. Ha 62 anni ed una carriera florida alle spalle, continua inoltre a tenere alto l’interesse del pubblico nei suoi confronti.

Chi è la bambina ritratta in questa foto?

Classe 1961, è nata al 2 luglio a Torino ed è del segno del Cancro. Il padre era un partigiano e la mamma era invece una pittrice e scrittrice. Si tratta della splendida Alba Parietti. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 1980, quando lavora per piccole emittenti private.

Il successo vero e proprio arriva con l’approdo su Telemontecarlo. La sua carriera da quel momento decolla e nel 1992 è sul palco dell’Ariston insieme a Pippo Baudo, successivamente è al timone di Domenica In. Debutta anche al cinema in commedie di grande successo. Nel 2021 è stata una delle concorrenti di Tale e quale show, il noto programma condotto da Carlo Conti. Ma cosa si conosce della vita privata di Alba Parietti?

Ha vissuto una relazione con Franco Oppini, tuttavia nel 1998 hanno divorziato. Dalla loro unione è venuto al mondo il figlio Francesco Maria. Nel 1991 Alba ha avuto una storia con il filosofo universitario Stefano Bonanga durata 5 anni, hanno convissuto a Bologna. La relazione con il docente si è conclusa nel 1996.

Dal 2001 al 2007 è arrivato l’amore con Giuseppe Lanza e, dal 2010 al 2014, è stata sentimentalmente legata a Cristiano De André. Dal 2022 Alba Parietti è fidanzata con Fabio Adami, manager di Poste Italiane. L’attrice è molto seguita sui profili social, in tantissimi si interessano in modo spassionato e sincero alla sua vita quotidiana: è una donna amatissima che adora il contatto con i fan.