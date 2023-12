Sangiovanni, spunta la foto con la nuova fidanzata: addio per sempre a Giulia

È spuntata una foto che mostra Sangiovanni insieme alla sua nuova fidanzata. L’addio a Giulia Stabile ora è ufficiale: ecco chi è l’attuale fiamma del cantautore.

Sebbene i due diretti interessati non abbiano detto niente per molto tempo, per diversi mesi sono circolate voci sul presunto addio tra gli ex allievi di Amici. Una separazione che a quanto pare è stata resa definitiva ora che il cantautore avrebbe una nuova fidanzata.

La storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia ha appassionato milioni di persone, che hanno visto i loro sentimenti nascere e crescere all’interno della scuola più spiata d’Italia. Nonostante i due sembrassero più affiatati che mai dopo essere usciti dal programma, sembrerebbe che da qualche mese si siano allontanati definitivamente. Alcune indiscrezioni legate al gossip vorrebbero il cantautore legato a un’altra ragazza.

Sangiovanni, dopo Giulia ha una nuova fidanzata: la foto sui social

In una recente intervista di Vanity Fair, Sangiovanni aveva parlato della rottura con Giulia sottolineando che le cose cambiano e succedono, spiegando che la responsabilità della fine della storia non è né sua e né della Stabile, ma semplicemente il percorso della vita li ha portati dove sono oggi e per questo non prova rancore, ma pensa solo ad andare avanti.

La novità più interessante però è che ora il giovane cantautore sarebbe impegnato in una relazione con un’altra ragazza. A mettere in piazza la notizia è stata l’esperta di gossip e di vip Deianira Marzano, la quale ha condiviso una storia abbastanza esplicita, sottolineano che l’ex allievo di Amici sta facendo sul serio con la nuova fidanzata, tanto che l’avrebbe presentata già in famiglia.

La Marzano ha condiviso un commento di un utente che le aveva riferito che l’artista starebbe trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Lapponia con la nuova fiamma e insieme a loro ci sarebbe anche il fratello del cantautore, in compagnia della sua fidanzata, spiegando che Sangiovanni avrebbe fatto le presentazioni in famiglia ufficialmente.

A corredo del commento ci sono due foto: nella prima si vede il giovane chino in mezzo la neve, mentre nella seconda c’è una ragazza che, a quanto pare, sarebbe la nuova fidanzata dell’ex Amici. È bene ricordare che si tratta solo di indiscrezioni e per il momento non c’è nessuna ufficialità sulla loro presunta relazione.

Staremo a vedere se nelle prossime settimane cambierà qualcosa, dato che Sangiovanni sarà costantemente sotto i riflettori per la sua tanto attesa partecipazione al Festival di Sanremo, dove tornerà in gara dopo due anni.