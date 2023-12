Se pensi di avere un’intelligenza superiore alla media, osserva la foto e risolvi la sequenza

L’obiettivo del gioco è quello di completare la tabella numerica. Tutto si basa sulla logica: solo i più astuti ce la faranno.

I giochi di logica rappresentano un ottimo modo per mettere alla prova la propria intelligenza. Avere una mente allenata, al giorno d’oggi, è fondamentale. Si tratta di un obiettivo raggiungibile in poco tempo. Non è necessario sottoporsi ad esercizi noiosi ed estenuanti perché, sul web, è possibile trovare tante sfide diverse. Quella di oggi comprende alcuni elementi di matematica. Nonostante questo, non bisogna avere delle competenze avanzate per individuare la soluzione.

Si consiglia di procedere con calma, partendo dall’inizio. I ragionamenti da prendere in considerazione possono essere diversi, ma solo uno è quello corretto. L’aiuto di amici e parenti potrebbe rendere il tutto ancora più divertente.

La tabella ha solo otto numeri: ecco come completare la sequenza

Per completare il gioco bisogna osservare la tabella in foto. È composta da nove caselle, tre per ogni riga. In otto, ci sono dei numeri ben precisi. Nell’ultima, invece, è presente solo un punto interrogativo. È proprio qui che dovrà essere rivolta l’attenzione dei giocatori. L’obiettivo, infatti, è quello di individuare la cifra corrispondente. Non si tratta di una sfida facile, soprattutto per le persone con poca pazienza.

È importante specificare che i valori non sono posizionati a caso. La strategia di base regola ognuno di essi. L’apparenza può ingannare, così come la fretta. Si consiglia inoltre di non saltare a conclusioni affrettate perché ogni singolo elemento potrebbe essere determinante.

La soluzione al test

Gli individui più allenati non avranno avuto alcuna difficoltà a trovare la soluzione. Gli altri, al contrario, potrebbero essere incappati in qualche ostacolo in più. La tabella va letta in orizzontale, partendo dall’alto. Ci sono tre grandi gruppi legati tra loro.

Ecco come fare per dare la risposta corretta:

Step 1: si parte dal numero 10;

Step 2: 12=10+2;

Step 3: 14=12+2:

Step 4: per ottenere il 26 si aggiunge +2 alle unità e +1 alle decine del numero precedente. 14 diventa 26: 1+1=2, 4+2=6;

Step 5: 28=26+2;

Step 6: 30=28+2;

Step 7: anche in questo caso si usa il trucco delle decine e delle unità, dunque 3+1=3, 0+2=2, 42;

Step 8: 44=42+2;

Step 9: 46=44+2.

Alla luce di questo, la soluzione del gioco è 46. La sfida si basa su due ragionamenti fondamentali. La strategia si mantiene costante fino alla conclusione di ogni riga. Poi, bisogna aggiungere un tassello in più. A un primo sguardo, tale passaggio potrebbe risultare difficilmente individuabile. Per questo motivo, è importante giocare con le cifre numeriche. Sarà l’intuito a svelare la verità.