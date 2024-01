Antonino Spinalbese, avete mai visto la sua bellissima casa? Modernità ed eleganza in ogni stanza

Dove vive Antonino Spinalbese? Il celebre artista ha una casa a dir poco pazzesca, in cui lusso e modernità fanno da padrone.

Quello di Antonino Spinalbese è ormai considerato uno dei volti più celebri in assoluto. Nel corso degli anni il giovane parrucchiere è diventato una star a tutti gli effetti, complici non soltanto i successi in ambito televisivo ma anche i numerosi gossip sul suo conto.

Nel tempo, Antonino Spinalbese si è fatto notare non soltanto per la sua strepitosa carriera nel mondo della bellezza ma anche e soprattutto per i rumors sulla sua persona. Con il tempo il parrucchiere originario della Campania è diventato sempre più famoso grazie alla storia d’amore con Belen Rodriguez. I due sono stati fidanzati per qualche mese e, dalla loro relazione, è nata la piccola Luna Marì.

Oggi tutti conoscono Antonino Spinalbese, il quale ha saputo farsi strada da solo nel mondo dello spettacolo. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirlo in ogni sua nuova avventura, sia dal vivo che sul web. Proprio qui l’affascinante hair stylist campano ama condividere foto e video che lo ritraggono nei diverso momenti della sua vita quotidiana, tra un viaggio di lavoro e una giornata di relax in casa. Ma dove vive il parrucchiere?

Antonino Spinalbese apre le porte della sua casa extra lusso

Sul web Spinalbese è un’autentica celebrità e a dimostrarlo è il vastissimo seguito di fan che annovera. Proprio loro non hanno potuto fare a meno di notare alcuni scatti che immortalano l’abitazione del noto hair stylist. Secondo quanto riportato da casamagazine.it, Spinalbese ha lasciato la sua terra d’origine (la Campania) per trasferirsi a Milano. Qui il celebre Antonino vive in un appartamento davvero molto particolare, come si può ben vedere dalle immagini sui social.

La casa di Spinalbese è un appartamento nel cuore della città meneghina, arredato con gusto ed eleganza. A fare da padroni sono i colori scuri come il nero che predomina in cucina e in salotto. Super elegante e raffinata, l’abitazione è un vero gioiello di design al centro del capoluogo lombardo. Molto ampia e luminosa, è una chicca per gli appassionati del settore, con tanto di oggetti di design e particolari che rendono l’appartamento milanese un rifugio caldo e accogliente.

Di recente non si fa altro che parlare di Spinalbese per quanto riguarda la guerra social con l’ex compagna Belen Rodriguez. Il parrucchiere campano ha accusato la celebre showgirl di aver portato la figlia Luna Marì all’estero senza il suo consenso, innescando una vera e propria battaglia che va avanti a colpi di frecciatine sul web.